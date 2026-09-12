Waldbrand stellte sich als brennende Hecke heraus

Das hätte böse enden können! In Großgmain ist am späten Samstagvormittag eine Hecke in Flammen aufgegangen. Aufgrund der Trockenheit brannte diese sofort wie Zunder. Aufmerksame Bewohner starteten zu löschen, bevor die Feuerwehr kurze Zeit später mit einem guten Dutzend an Profis anrückte ...
Mit vereinten Kräften konnte dem Brand der Hecke der Garaus gemacht werden. Ursprünglich lautete der Alarm „Flur- und Waldbrand“ – ein besonders heikles Thema nach dem extrem trockenen Sommer.
Warum die Hecke Feuer fing und ob eventuell sogar Brandstiftung vorliegt, oder ein brennender Zigarettenstummel schuld sein könnte, stand vorerst nicht fest. Klar ist, dass die Polizei vor Ort Ermittlungen aufgenommen hat.
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