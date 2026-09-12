Waldbrand stellte sich als brennende Hecke heraus

Das hätte böse enden können! In Großgmain ist am späten Samstagvormittag eine Hecke in Flammen aufgegangen. Aufgrund der Trockenheit brannte diese sofort wie Zunder. Aufmerksame Bewohner starteten zu löschen, bevor die Feuerwehr kurze Zeit später mit einem guten Dutzend an Profis anrückte ...