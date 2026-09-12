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Bei Salzburg Messe

Marihuana-Lenker nach holpriger Fahrt angehalten

Salzburg
12.09.2026 17:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Wegen seiner holprigen und auffälligen Fahrweise wurde ein 40-Jähriger am Samstagvormittag bei der Autobahnabfahrt Salzburg Messe angehalten. Bei der Kontrolle musste sich der Lenker einer Kontrolle unterziehen – dabei stellte sich heraus, dass er nicht nüchtern unterwegs war...

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Auf der A1 war der 40-jährige Autofahrer unterwegs, als er bei der Abfahrt Salzburg Messe wegen seines auffälligen Fahrstils von der Polizei angehalten wurde.

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Der Alkoholtest ergab bei dem Lenker 0,0 Promille, allerdings ergab ein bei ihm durchgeführter Drogentest ein positives Ergebnis auf THC. Der Mann dürfte vor der Fahrt Marihuana konsumiert haben. Schließlich wurde er dem Amtsarzt vorgeführt, der seine Fahruntauglichkeit feststellte. Ihm wurde sofort die Lenkberechtigung entzogen, sowie die Weiterfahrt untersagt. 

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