Marihuana-Lenker nach holpriger Fahrt angehalten

Der Alkoholtest ergab bei dem Lenker 0,0 Promille, allerdings ergab ein bei ihm durchgeführter Drogentest ein positives Ergebnis auf THC. Der Mann dürfte vor der Fahrt Marihuana konsumiert haben. Schließlich wurde er dem Amtsarzt vorgeführt, der seine Fahruntauglichkeit feststellte. Ihm wurde sofort die Lenkberechtigung entzogen, sowie die Weiterfahrt untersagt.