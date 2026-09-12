Im September: Erster Schnee fiel am Dachstein!

Der September zeigt sich plötzlich von seiner winterlichen Seite! Auf der Dachstein-Bergstation lag zuletzt eine feine Schneeschicht. Auch am Kitzsteinhorn in Salzburg sorgte Neuschnee für Winterstimmung.
„Wir wären schon bereit für etwas mehr Winterfeeling – du auch?“, schreibt Schladming-Dachstein zu den aktuellen Schneefotos. Am Donnerstag fiel dort bereits der erste Schnee.
„Träumen vom Winter“
Noch winterlicher wurde es am Kitzsteinhorn bei Kaprun. Auf rund 3000 Metern fielen zuletzt rund acht Zentimeter Schnee. „Nur ein bisschen Neuschnee ... aber genug, um uns vom Winter träumen zu lassen“, heißt es auf der Facebook-Seite des Kitzsteinhorns.
Wintereinbruch bleibt noch aus
Der große Wintereinbruch lässt wohl trotzdem noch auf sich warten: In tieferen Lagen regnete es überwiegend. Ein Blick auf die Webcams zeigt: Am Samstag scheint sowohl am Kitzsteinhorn, als auch am Dachstein die Sonne. Auch am Sonntag soll das Wetter freundlich bleiben.
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