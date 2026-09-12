Im September: Erster Schnee fiel am Dachstein!

Wintereinbruch bleibt noch aus

Der große Wintereinbruch lässt wohl trotzdem noch auf sich warten: In tieferen Lagen regnete es überwiegend. Ein Blick auf die Webcams zeigt: Am Samstag scheint sowohl am Kitzsteinhorn, als auch am Dachstein die Sonne. Auch am Sonntag soll das Wetter freundlich bleiben.