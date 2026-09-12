Frist im Streit um Finanzeinsicht verstrichen

Jetzt ist in der Diskussion um den Schuldenberg der Bauernkammer von mehr als zehn Millionen Euro die nächste Frist verstrichen. Josef Tiefenbacher vom Unabhängigen Bauernverband (UBV) will nach den Debatten um die finanzielle Situation bekanntlich Einblick in den Rechnungsabschluss, um alle Buchungen nachvollziehen zu können. Eine zusammengefasste Variante ist zwar verfügbar, auf die detaillierte Version wartet er aber noch. Tiefenbacher, er ist auch Vorstandsmitglied: „Ich habe im Juli ein Schreiben erhalten, dass ich bis 2. September eine Antwort bekommen werden.“ Gehört hat er seither nichts mehr.