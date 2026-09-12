Explosion der Emotionen nach dem Premieren-Tor

„Das war für den Kopf nicht einfach“

Und fast hätte es auch kein Happy End gegeben! Weil die Steirer nach dem 2:2 durch Christian Huetz (86.) in der 90. Minute die neuerliche Führung herstellten. „Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle und für den Kopf nicht einfach“, sagte Moritz Eder, der in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch auf 3:3 stellte.