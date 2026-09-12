Explosion der Emotionen nach dem Premieren-Tor

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebte Austria Salzburg am Samstagnachmittag in der 2. Liga gegen Sturm II. Moritz Eder besorgte den Treffer zum 3:3 und beendete damit eine lange persönliche Durststrecke.
Eine unfassbare Schlussphase erlebten 1566 Zuschauer in Maxglan am Samstag in der 2. Liga. In Minute 79 erzielten die Gäste von Sturm II das 1:2 aus Sicht der Violetten. Kurz zuvor hatten sich die Austria-Fans mit einem verfrühten Geburtstagsständchen vor dem 13. September (Sonntag) beglückwünscht. Was dem Aberglauben nach bekanntlich ins Auge gehen kann ...
„Das war für den Kopf nicht einfach“
Und fast hätte es auch kein Happy End gegeben! Weil die Steirer nach dem 2:2 durch Christian Huetz (86.) in der 90. Minute die neuerliche Führung herstellten. „Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle und für den Kopf nicht einfach“, sagte Moritz Eder, der in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch auf 3:3 stellte.
Daraufhin riss sich der 23-Jährige das Trikot vom Körper und genoss das Bad in der Jubelmenge. „Ich war so froh, dass es endlich mit meinem ersten Tor in der 2. Liga geklappt hat. Da ist vieles von den Schultern gefallen“, sagte der gebürtige Zeller.
Laufende Provokationen der Gäste
Bei seinem Treffer entluden sich zudem viele Emotionen bei der Austria. Die Grünschnäbel-Gäste hatten laufend provoziert. Dazu sorgte Tobias Rohrmoser für bange Momente, als er nach einem Zusammenprall regungslos liegen blieb. Der Verteidiger konnte aber eigenständig vom Platz, später folgte die Entwarnung.
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