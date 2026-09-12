Rapid-Frauen feiern Premierensieg in Bundesliga

Liga-Neuling Rapid feierte den Premierensieg gegen den Tabellenachten LASK. Durch den Erfolg verbesserten die Aufsteiger auf den sechsten Platz. Für den SKN St. Pölten läuft es im Kampf um die Rückeroberung des Meistertitels in der Frauen-Fußball-Bundesliga weiter nach Wunsch.
Die Niederösterreicherinnen setzten sich am Samstag auf der Hohen Warte bei der Vienna 4:1 durch und gewannen auch das fünfte Saisonspiel. Damit übernahmen sie auch die Tabellenführung von Sturm Graz. Die Steirerinnen liegen bei gleicher Spielanzahl zwei Punkte dahinter und gastieren am Sonntag bei der SPG Union Kleinmünchen/Blau-Weiß Linz.
Alma Aagaard (18., 70.) und Fanni Vago (38., 58.) trafen jeweils doppelt, Lilah Havel (42.) war zwischenzeitlich der Anschlusstreffer geglückt. Die Döblingerinnen sind mit sieben Zählern Vierter, punktgleich dahinter liegt Altach nach dem mit 3:1 bei Red Bull Salzburg fixierten zweiten Saisonsieg.
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