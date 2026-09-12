Rapid-Frauen feiern Premierensieg in Bundesliga

Die Niederösterreicherinnen setzten sich am Samstag auf der Hohen Warte bei der Vienna 4:1 durch und gewannen auch das fünfte Saisonspiel. Damit übernahmen sie auch die Tabellenführung von Sturm Graz. Die Steirerinnen liegen bei gleicher Spielanzahl zwei Punkte dahinter und gastieren am Sonntag bei der SPG Union Kleinmünchen/Blau-Weiß Linz.