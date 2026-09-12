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Merz immer unbeliebter

Selbst Unionswähler wünschen sich anderen Kanzler

Außenpolitik
12.09.2026 18:46
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Nach der Wahlschlappe der CDU im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt steigt der Druck auf Kanzler Friedrich Merz. Aus der eigenen Partei werden Forderungen nach einem Kurswechsel immer lauter. Und selbst unter Unionswählern wird der Regierungschef immer unbeliebter.  

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Die CDU steckt in einer ordentlichen Krise. Nach Sachsen-Anhalt drohen bereits am 20. September zwei weitere Ohrfeigen. Im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern läuft alles auf ein historisches Tief für die Partei hinaus, in Umfragen liegt sie gerade einmal bei mickrigen 7 Prozent und kommt der 5-Prozent-Hürde bedroht nahe. In der Bundeshauptstadt Berlin droht ihr zudem der Verlust des Bürgermeistersessels – und in bundesweiten Umfragen rennt ihr die AfD seit Wochen davon.

Nur noch 14% der Deutschen halten Merz für den richtigen Kanzler
Als sei das nicht genug, wird es jetzt auch für Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz persönlich noch ungemütlicher. Nur noch magere 14 Prozent halten den 70-Jährigen für den richtigen Kanzler. 78 Prozent sprechen sich mittlerweile gegen den CDU-Chef im Kanzleramt aus. Besonders dramatisch: Sogar in den eigenen Reihen schwindet der Rückhalt. 58 Prozent der Unionswähler sprechen sich gegen den Kanzler aus, nur 36 Prozent für ihn. Das ist das Ergebnis einer neuen INSA-Umfrage für die „Bild“-Zeitung.

Söder führt auch Ranking unter Unionswählern an
Welcher Unionspolitiker es besser machen könnte? Auf Platz eins liegt CSU-Chef Markus Söder (31 Prozent) vor Hendrik Wüst (20 Prozent, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen) und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (13 Prozent). Auch unter Unionswählern ist Söder mit 50 Prozent der klare Favorit, vor Wüst (33 Prozent) und Dobrindt (14 Prozent).

Eine neue Umfrage zeigt: Die Wähler in Deutschland würden Markus Söder als Kanzler gegenüber ...
Eine neue Umfrage zeigt: Die Wähler in Deutschland würden Markus Söder als Kanzler gegenüber Friedrich Merz bevorzugen.(Bild: AFP)

Auch SPD-Chef Klingbeil immer mehr unter Druck
Doch auch beim Koalitionspartner steht die Führung unter Druck. Die Mehrheit (51 Prozent) meint: SPD-Chef Lars Klingbeil ist nicht mehr der Richtige an der Spitze der Sozialdemokraten. Nur 24 Prozent halten noch zu ihm. Immerhin: An der eigenen Basis ist die Stimmung wesentlich besser: 57 Prozent der SPD-Wähler stehen zu Klingbeil als Parteichef, 30 Prozent hingegen wünschen sich jemand anderen.

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