Selbst Unionswähler wünschen sich anderen Kanzler

Nur noch 14% der Deutschen halten Merz für den richtigen Kanzler

Als sei das nicht genug, wird es jetzt auch für Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz persönlich noch ungemütlicher. Nur noch magere 14 Prozent halten den 70-Jährigen für den richtigen Kanzler. 78 Prozent sprechen sich mittlerweile gegen den CDU-Chef im Kanzleramt aus. Besonders dramatisch: Sogar in den eigenen Reihen schwindet der Rückhalt. 58 Prozent der Unionswähler sprechen sich gegen den Kanzler aus, nur 36 Prozent für ihn. Das ist das Ergebnis einer neuen INSA-Umfrage für die „Bild“-Zeitung.