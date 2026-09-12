Scheiblehner: „…das erlebt man als Team selten!“

Was man nach dem Duell von SCR Altach und GAK in den Lagern von Siegern und Besiegten zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!
Ognjen Zaric (Altach-Trainer): „Wir müssen es realistisch einordnen. Ich bin nicht der große Verfechter davon, aber wenn man sieht, dass der GAK zur Pause einen xG-Wert („expected goals“/Anm.) von 0,1 hat, uns aber zwei Tore einschenkt, müssen wir uns bei der eigenen Nase nehmen. Wir haben ordentlich gespielt, aber in zwei Szenen überhaupt nicht gut verteidigt, deswegen haben wir das Spiel verloren. Die Punkte sind nicht das, was aufgrund der Leistungen für uns möglich gewesen wäre. Das bringt uns aber nichts. Wir müssen schauen, dass wir die spielerischen Leistungen, die wirklich okay sind, in Punkte ummünzen.“
Gerald Scheiblehner (GAK-Trainer): „Wir haben eine phänomenale Teamleistung geboten. Am Spieltag sind noch zwei Spieler ausgefallen, das erlebt man als Team selten. Wir haben die Ausfälle super kompensiert und alles in die Waagschale geworfen. Ich bin heute richtig stolz auf die Energie in der Mannschaft. Wenn es dann belohnt wird mit einer Rumpfelf, dann haben wir es verdient. Da kann man viel Energie daraus schöpfen. Es ist immer spielentscheidend, wenn du mit einem Standard in Führung gehst, das macht es natürlich leichter. Jeder Sieg tut gut, besonders wenn man hinten drinnen ist.“
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