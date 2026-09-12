Scheiblehner: „…das erlebt man als Team selten!“

Ognjen Zaric (Altach-Trainer): „Wir müssen es realistisch einordnen. Ich bin nicht der große Verfechter davon, aber wenn man sieht, dass der GAK zur Pause einen xG-Wert („expected goals“/Anm.) von 0,1 hat, uns aber zwei Tore einschenkt, müssen wir uns bei der eigenen Nase nehmen. Wir haben ordentlich gespielt, aber in zwei Szenen überhaupt nicht gut verteidigt, deswegen haben wir das Spiel verloren. Die Punkte sind nicht das, was aufgrund der Leistungen für uns möglich gewesen wäre. Das bringt uns aber nichts. Wir müssen schauen, dass wir die spielerischen Leistungen, die wirklich okay sind, in Punkte ummünzen.“