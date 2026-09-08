Serie „25 Jahre 9/11“
9/11-Museum: Wie ein Schlag in die Magengrube
Serie „25 Jahre 9/11“: Die „Krone“ begab sich auf Spurensuche im offiziellen 9/11-Museum, das am Ground Zero die tragischen Ereignisse erzählt – pathetisch, emotional und stellenweise pietätlos.
Neun Meter stürzt das Wasser in die Tiefe, unaufhörlich. Nur um in einem bodenlosen Loch zu verschwinden. Egal, wie viel Wasser fließt oder Zeit auch vergeht, die gigantischen Becken an der 9/11 Memorial Plaza können sich nie füllen. Genauso wie die Lücke, die die fast 3000 Toten der Anschläge vom 11. September 2001 gerissen haben, nie gefüllt werden kann.
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