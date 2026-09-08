Serie „25 Jahre 9/11“
„Schließe ich die Augen, sind die Türme noch da“
Serie „25 Jahre 9/11“: Der niederösterreichische Top-Gastronom Hermann Reiner kannte das World Trade Center wie seine eigene Westentasche. Seine schönen Erinnerungen lässt er sich von 9/11 nicht nehmen.
Für Hermann Reiner war das World Trade Center mehr als „nur“ ein Wolkenkratzer im Herzen New Yorks, der Nordturm stellte für den in Weiten im Bezirk Melk (NÖ) geborenen Gastronomen eine Heimat dar. Ab 1978 arbeitet Reiner im Spitzenrestaurant „Windows On The World“, das im 106. und 107. Stockwerk angesiedelt ist. „Ich kannte jede Türe, jedes Fenster, jeden Aufzug, jeden Notausgang“, erzählt der 77-Jährige im „Krone“-Interview am Ground Zero.
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