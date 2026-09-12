„Kleiner Giftzwerg“: Band ledert gegen FPÖ-Chef

Gegen 20.35 Uhr sollen dann die Toten Hosen selbst auf der Bühne stehen. Ob Frontmann Campino ebenfalls politische Botschaften im Gepäck haben wird? Vor allem nach dem Wahltriumph der Rechtsaußenpartei AfD im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt wäre dies keine Überraschung, zumal Campino in der Vergangenheit schon öfters lautstark vor einem Rechtsruck in Deutschland und Europa gewarnt hatte.