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Toten-Hosen-Konzert

„Kleiner Giftzwerg“: Band ledert gegen FPÖ-Chef

Musik
12.09.2026 19:33
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Wiener Ernst-Happel-Stadion ist heute Abend bis auf den letzten Platz gefüllt: Die Toten Hosen geben vor 55.000 Fans ein Livekonzert. Erwartet werden auch politische Botschaften. Einen Vorgeschmack lieferte bereits eine Wiener Vorgruppe (siehe Video oben). 

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Eine der Vorgruppen der Toten Hosen war die vierköpfige Wiener Band  Leftovers, eine junge Alternative-, Punk- und Grunge-Rock-Gruppe.

„Antifaschista“
Politisch wird die Band klar dem linken Spektrum zugeordnet. Dementsprechend waren ihre Botschaften während ihres Auftritts im Happel-Stadion gegen Rechts gerichtet: „Antifaschista“, brüllte Leadsänger Leonid immer wieder ins Publikum.

Die Wiener Band Leftovers heizte als Vorgruppe der Toten Hosen im Happel-Stadion kräftig und ...
Die Wiener Band Leftovers heizte als Vorgruppe der Toten Hosen im Happel-Stadion kräftig und hatte auch eine politische Botschafta n die Besucher.(Bild: Krone KREATIV/Leserreporter)

Doch er legte noch einen drauf: „Der nächste Song heißt ,F*** dich‘ und ich will diesen Song an einen kleinen blauen Giftzwerg richten“, betonte der 24-Jährige. Er erwähnte zwar keinen Namen, aber die Botschaft dürfte wohl an einen bekannten österreichischen Parteichef gerichtet gewesen sein ...

Gleichzeitig animierte er das Publikum, den Mittelfinger in die Höhe zu strecken und lautstark „F*** dich“ zu rufen. 

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Gegen 20.35 Uhr sollen dann die Toten Hosen selbst auf der Bühne stehen. Ob Frontmann Campino ebenfalls politische Botschaften im Gepäck haben wird? Vor allem nach dem Wahltriumph der Rechtsaußenpartei AfD im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt wäre dies keine Überraschung, zumal Campino in der Vergangenheit schon öfters lautstark vor einem Rechtsruck in Deutschland und Europa gewarnt hatte.

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