„Ein Schlachtfeld“: Österreicher als 9/11-Zeugen

Es waren Stunden und Tage, die sie niemals vergessen werden. Drei Österreicher erzählen, wie sie den Schreckenstag in New York vor 25 Jahren erlebten. Es sind Geschichten von Glück, späten Arztterminen, furchtbaren Bildern, und Beisln, in den „New York, New York“ in Dauerschleifen läuft.