WAC gegen Rapid ab 19.30 Uhr LIVE

6. Runde in der österreichischen Fußball-Bundesliga: Der SCR Altach empfängt den GAK. Wir berichten live ab 17 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Der einstige Angstgegner war für Rapid in der Vorsaison ein gern gesehener Rivale – beide Spiele gegen den WAC wurden gewonnen, womit die Wiener erstmals überhaupt alle Saisonduelle mit den Kärntnern für sich entschieden. Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup wies allerdings darauf hin, dass der WAC in den vergangenen beiden Ligapartien frühe Rote Karten hinnehmen musste. Zudem habe man bei Rapids 2:0 im bisher letzten Aufeinandertreffen im vergangenen Februar „eine unserer schlechtesten Leistungen in Heimspielen geboten, seit ich hier bin“. Daher warnte der Däne: „Es wird ein schwieriges Spiel. Wir müssen unser Bestes geben und schauen, dass wir in der Liga wieder auf Kurs kommen.“
Sorgenfalten beim WAC
Auf Kurs muss freilich auch der WAC zurückfinden. Die jüngste 1:3-Heimniederlage gegen den LASK war bereits das vierte Spiel ohne Sieg, nach dem 3:0-Auftakterfolg über die Austria sammelte man nur noch zwei Punkte – und liegt nur zwei Zähler vor Schlusslicht Austria auf Platz acht. Im Cup quälten sich die Lavanttaler gegen Drittligist Parndorf erst im Elferschießen ins Achtelfinale. „Es ist extrem viel zu tun“, klagte danach Trainer Thomas Silberberger. Weitere Sorgenfalten treiben dem Tiroler diverse Verletzungen auf die Stirn. Abwehrchef Nicolas Wimmer fällt mit einer schweren Knieverletzung monatelang aus, Topstürmer Giacomo Vrioni (vier Ligatore) fehlt mit einem Muskelfaserriss rund zwei Wochen. Immerhin stehen in der Defensive der zuletzt gesperrte Raffael Behounek und Simon Piesinger wieder zur Verfügung. „Gerade jetzt müssen wir noch enger zusammenrücken“, forderte Silberberger.
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