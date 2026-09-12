Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesliga im Ticker

WAC gegen Rapid ab 19.30 Uhr LIVE

Bundesliga
12.09.2026 05:02
Rapid ist gegen den WAC gefordert.
Rapid ist gegen den WAC gefordert.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

6. Runde in der österreichischen Fußball-Bundesliga: Der SCR Altach empfängt den GAK. Wir berichten live ab 17 Uhr – siehe Ticker unten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Hier der Liveticker:

Der einstige Angstgegner war für Rapid in der Vorsaison ein gern gesehener Rivale – beide Spiele gegen den WAC wurden gewonnen, womit die Wiener erstmals überhaupt alle Saisonduelle mit den Kärntnern für sich entschieden. Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup wies allerdings darauf hin, dass der WAC in den vergangenen beiden Ligapartien frühe Rote Karten hinnehmen musste. Zudem habe man bei Rapids 2:0 im bisher letzten Aufeinandertreffen im vergangenen Februar „eine unserer schlechtesten Leistungen in Heimspielen geboten, seit ich hier bin“. Daher warnte der Däne: „Es wird ein schwieriges Spiel. Wir müssen unser Bestes geben und schauen, dass wir in der Liga wieder auf Kurs kommen.“

Sorgenfalten beim WAC
Auf Kurs muss freilich auch der WAC zurückfinden. Die jüngste 1:3-Heimniederlage gegen den LASK war bereits das vierte Spiel ohne Sieg, nach dem 3:0-Auftakterfolg über die Austria sammelte man nur noch zwei Punkte – und liegt nur zwei Zähler vor Schlusslicht Austria auf Platz acht. Im Cup quälten sich die Lavanttaler gegen Drittligist Parndorf erst im Elferschießen ins Achtelfinale. „Es ist extrem viel zu tun“, klagte danach Trainer Thomas Silberberger. Weitere Sorgenfalten treiben dem Tiroler diverse Verletzungen auf die Stirn. Abwehrchef Nicolas Wimmer fällt mit einer schweren Knieverletzung monatelang aus, Topstürmer Giacomo Vrioni (vier Ligatore) fehlt mit einem Muskelfaserriss rund zwei Wochen. Immerhin stehen in der Defensive der zuletzt gesperrte Raffael Behounek und Simon Piesinger wieder zur Verfügung. „Gerade jetzt müssen wir noch enger zusammenrücken“, forderte Silberberger.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
12.09.2026 05:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
148.090 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
134.563 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
127.326 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Mehr Bundesliga
Bundesliga im Ticker
WAC gegen Rapid ab 19.30 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
SCR Altach gegen GAK ab 17 Uhr LIVE
Stimmen zum Spiel
Salzburg-Trainer Danny Röhl: „So ist der Fußball“
Wilde Schlussphase
Salzburg verpasst in Ried den Sprung an die Spitze
Sport Tv Logo
Ex-Linzer vor LASK-Hit
„Sturm gewinnt! Wir haben die bessere Mannschaft“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf