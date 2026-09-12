WAC gegen Rapid ab 19.30 Uhr LIVE

Sorgenfalten beim WAC

Auf Kurs muss freilich auch der WAC zurückfinden. Die jüngste 1:3-Heimniederlage gegen den LASK war bereits das vierte Spiel ohne Sieg, nach dem 3:0-Auftakterfolg über die Austria sammelte man nur noch zwei Punkte – und liegt nur zwei Zähler vor Schlusslicht Austria auf Platz acht. Im Cup quälten sich die Lavanttaler gegen Drittligist Parndorf erst im Elferschießen ins Achtelfinale. „Es ist extrem viel zu tun“, klagte danach Trainer Thomas Silberberger. Weitere Sorgenfalten treiben dem Tiroler diverse Verletzungen auf die Stirn. Abwehrchef Nicolas Wimmer fällt mit einer schweren Knieverletzung monatelang aus, Topstürmer Giacomo Vrioni (vier Ligatore) fehlt mit einem Muskelfaserriss rund zwei Wochen. Immerhin stehen in der Defensive der zuletzt gesperrte Raffael Behounek und Simon Piesinger wieder zur Verfügung. „Gerade jetzt müssen wir noch enger zusammenrücken“, forderte Silberberger.