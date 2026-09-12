Mehr als 40 Verletzte bei Zugunglück in Frankreich

Frankreichs Verkehrsminister Philippe Tabarot hatte zunächst von etwa 20 Verletzten gesprochen. Der zuständige Präfekt sei vor Ort, um die Rettungsmaßnahmen zu koordinieren, schrieb der Minister im Onlinenetzwerk X. Zusammen mit ihm „und den Teams der SNCF verfolgen wir die Lage aufmerksam“, fügte Tabarot unter Verweis auf das französische Eisenbahnunternehmen hinzu. Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge gegen 19.45 Uhr zwischen Tourville und Elbeuf-Saint-Aubin auf der Höhe der Gemeinde Cléon.