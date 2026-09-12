Wund bis auf die Knochen: Kuh starb qualvollen Tod

„Hätte nicht so weit kommen dürfen“

„Es war ein großer Fehler. Es hätte nicht so weit kommen dürfen“, ist der 56-Jährige reumütig geständig. „Ich kann es halt nicht wiedergutmachen.“ – „Wenn uns Kreaturen anvertraut werden, haben wir dafür zu sorgen, dass sie mit Wasser und Futter, aber auch tierärztlich versorgt werden, wenn es notwendig ist“, unterstreicht Richter Gollner. „Das ist der Rucksack, den man trägt, wenn man diese Verantwortung übernimmt.“