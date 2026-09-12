KAC kassierte in Köln die nächste CHL-Niederlage

Der KAC hat in der Champions Hockey League die dritte Niederlage in Folge kassiert. Bei den Kölner Haien mussten sich die Klagenfurter am Samstag 1:3 (1:0,0:2,0:1) geschlagen geben.
Raphael Herburger brachte die Kärntner in der 8. Minute voran, das Team von Kirk Furey schwächte sich dann durch Strafen aber selbst. Patrick Russell traf für die Kölner zweimal im Powerplay (24., 39.) und bereitete das 3:1 durch Marcel Noebels (58.) vor.
Der KAC rangiert damit weiter außerhalb der Achtelfinal-Ränge. Dabei starteten die Gäste im Kölner Ausweichquartier im benachbarten Krefeld gut, Herburger schloss platziert ab. Das deutsche Topteam antwortete im zweiten Drittel und war fortan die bessere Equipe. Das 3:1 zu Beginn des Schlussabschnitts zählte aufgrund einer Behinderung von KAC-Goalie Sebastian Dahm noch nicht. Die Klagenfurter versuchten, Druck aufzubauen, kassierten aber 2:14 Minuten vor der Schlusssirene noch das dritte Gegentor. Weiter geht es für Österreichs Rekordmeister am 6. Oktober daheim gegen KooKoo Kouvola aus Finnland.
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