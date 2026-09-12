KAC kassierte in Köln die nächste CHL-Niederlage

Der KAC rangiert damit weiter außerhalb der Achtelfinal-Ränge. Dabei starteten die Gäste im Kölner Ausweichquartier im benachbarten Krefeld gut, Herburger schloss platziert ab. Das deutsche Topteam antwortete im zweiten Drittel und war fortan die bessere Equipe. Das 3:1 zu Beginn des Schlussabschnitts zählte aufgrund einer Behinderung von KAC-Goalie Sebastian Dahm noch nicht. Die Klagenfurter versuchten, Druck aufzubauen, kassierten aber 2:14 Minuten vor der Schlusssirene noch das dritte Gegentor. Weiter geht es für Österreichs Rekordmeister am 6. Oktober daheim gegen KooKoo Kouvola aus Finnland.