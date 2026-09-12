Judo: Polleres Dritte beim Grand Slam in Budapest

Judoka Michaela Polleres hat sich beim Grand Slam in Budapest einen Podestplatz erkämpft!
Die zweifache Olympia-Medaillen-Gewinnerin aus Niederösterreich belegte am Samstag in der Klasse bis 70 kg den dritten Platz.
Polleres schaffte es in Ungarn zum bereits 19. Mal aufs World-Tour-Podest, die 29-Jährige besiegte im Finale um Rang drei die Portugiesin Tais Pina mit Ippon.
Die Vorarlbergerin Lubjana Piovesana kam in der Klasse bis 63 kg auf den fünften Rang.
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