Stasi, Pornos: Diese AfDler ziehen in Landtag ein

Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt dürfte schwierig werden

Die AfD in Sachsen-Anhalt hatte am Sonntag die Landtagswahl mit 43,8 Prozent der Stimmen klar gewonnen und damit ihren Anteil gegenüber der Wahl von 2021 mehr als verdoppelt. Sie errang aber nicht die absolute Mehrheit. Die bisher regierende CDU erlitt heftige Stimmeneinbußen und kam nur noch auf 17,2 Prozent. Im Landtag sind zudem SPD, Grüne und Linke sowie erstmals das BSW vertreten, das als einzige Partei mit der AfD verhandeln möchte. Die Regierungsbildung dürfte schwierig werden.