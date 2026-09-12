Trug einen Davidstern
Frau (43) mit zerbrochener Glasflasche angegriffen
Eine Frau ist in Berlin-Mitte antisemitisch beleidigt und mit einer zerbrochenen Glasflasche angegriffen worden. Die Polizei sucht nun nach den beiden flüchtigen Angreifern.
Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Freitag. Nach ersten Erkenntnissen war die 43-Jährige gegen 2.30 Uhr auf der Torstraße unterwegs. Dabei sei sie laut Auskunft der Polizei Berlin von zwei bislang noch unbekannten Männern auf ihren getragenen Davidstern angesprochen und antisemitisch beleidigt worden.
Schnittverletzungen an der Hand
Einer der beiden Männer soll die 43-Jährige mit einer zerbrochenen Glasflasche angegriffen haben. Bei der Abwehr der Angriffe erlitt sie mehrere Schnittverletzungen an einer Hand. Die beiden Angreifer flüchteten.
Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur Versorgung ihrer Verletzung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen übernahm der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.
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