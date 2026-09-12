Frau (43) mit zerbrochener Glasflasche angegriffen

Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Freitag. Nach ersten Erkenntnissen war die 43-Jährige gegen 2.30 Uhr auf der Torstraße unterwegs. Dabei sei sie laut Auskunft der Polizei Berlin von zwei bislang noch unbekannten Männern auf ihren getragenen Davidstern angesprochen und antisemitisch beleidigt worden.