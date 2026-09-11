Drogenlenker (32) hatte Frau und vier Kinder dabei

So ziemlich alles falsch gemacht hat ein Vater (32) Freitagvormittag, als er mit seiner Familie im Auto unterwegs war. Er selbst stand unter Drogeneinfluss, hatte keinen Führerschein und die Kinder (2, 4, 5, 6) waren nicht ordnungsgemäß gesichert.
Einer Polizeistreife fiel am Freitag gegen 10.30 Uhr in Regau ein Auto auf, in dem ein kleines Mädchen (6) ohne Kindersitz am Beifahrersitz transportiert wurde. Als die Beamten den 32-jährigen Bosnier aus dem Bezirk Wels-Land anhielten, trauten sie ihren Augen kaum.
Kleinkinder ungesichert im Auto
Nicht nur, dass der Fahrer keine gültige Lenkberechtigung vorweisen konnte, auf der Rückbank saßen seine Ehefrau (26), ein Zweijähriger und zwei Mädchen (4, 5) – allesamt nicht angegurtet.
Kurze Zeit später traf auch der Vater des 32-Jährigen mit dem Auto bei der Kontrolle ein. Als er seinen Führerschein vorzeigen sollte, musste er ebenfalls passen. Der sei ihm behördlich entzogen worden, ließ er die Polizisten wissen.
32-Jähriger nicht fahrtauglich
Da der 32-Jährige drogentypisches Verhalten zeigte, wurde ein freiwilliger Urintest durchgeführt, welcher positiv auf Kokain anschlug. Der Lenker wurde zu einer klinischen Untersuchung aufgefordert, die eine Fahruntauglichkeit ergab. Anzeigen und Berichte an die Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck und Staatsanwaltschaft Wels werden übermittelt.
Auch die beiden Zulassungsbesitzerinnen der Fahrzeuge – eine Schwester des 32-Jährigen und eine Tochter des 57-Jährigen – werden zur Anzeige gebracht.
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