Parkplatzstreit eskalierte: „Bringe dich um“

Wilde Szenen sollen sich am Samstag auf einem Parkplatz in Helpfau-Uttendorf abgespielt haben. Ein scheinbar zufälliges Zusammentreffen eines 25-jährigen Serben und eines Innviertlers (32) endete vor allem für den Älteren schmerzhaft.
Als Polizisten am Samstag gegen 20 Uhr auf einen Parkplatz nach Helpfau-Uttendorf gerufen wurden, trafen sie dort eine größere Gruppe Menschen an. Zum einen zwei Frauen (25, 26) und einen Mann (28) aus Wien, sowie einen 25-jährigen Ortsansässigen – alle serbische Staatsbürger.
Streit um Parkplatz
Zum anderen einen 32-jährigen Autofahrer aus Aspach, bei dem zwei Mädchen (16, 17) mitfuhren. Der 32-Jährige gab Polizisten gegenüber an, dass er auf dem Parkplatz einparken wollte. Der 25-Jährige hätte ihm mit Handbewegungen zu verstehen gegeben, dass er abhauen solle.
25-Jähriger drehte durch
Daraufhin soll der Ältere das Seitenfenster ein wenig geöffnet und angegeben haben, dass er auf den Stellplatz fahren wolle. Das dürfte dem Jüngeren aber nicht gepasst haben. Er soll auf das Auto des 32-Jährigen zugelaufen sein und mit der Faust die Scheibe eingeschlagen haben. Den Lenker hätte er am Hals gepackt und mit dem Umbringen bedroht.
Droher angezeigt
Dem leicht verletzten Opfer gelang es schließlich, den Rückwärtsgang einzulegen und wegzufahren. Wegen Sachbeschädigung, gefährlicher Drohung und Körperverletzung wird er 25-Jährige bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.
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