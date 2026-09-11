Parkplatzstreit eskalierte: „Bringe dich um“

25-Jähriger drehte durch

Daraufhin soll der Ältere das Seitenfenster ein wenig geöffnet und angegeben haben, dass er auf den Stellplatz fahren wolle. Das dürfte dem Jüngeren aber nicht gepasst haben. Er soll auf das Auto des 32-Jährigen zugelaufen sein und mit der Faust die Scheibe eingeschlagen haben. Den Lenker hätte er am Hals gepackt und mit dem Umbringen bedroht.