Fußballclub zeigt häuslicher Gewalt die rote Karte



„Fairness und Werte werden bei uns gelebt. Wir sehen es als Anlass, aufzuzeigen, wie wichtig es ist, häuslicher Gewalt die rote Karte zu zeigen, denn Femizide sind nur die Spitze des Eisbergs“, erklärt Manuel Unterweger, Initiator und Social-Media-Beauftragter des Vereins. Gemeinsam mit dem Verein Stadtteile ohne Partnergewalt verteilte man bereits beim Eingang Flyer an die Zuseher. Die Kampfmannschaft betrat mit einem großen Banner das Spielfeld.