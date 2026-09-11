Marchtrenk: Fritzls Gutachterin für Horror-Ehemann

Entscheidung über Einweisung

Ihre Expertise sorgt bei besonderer Gefährlichkeit durch eine schwerwiegende psychische Störung, unabhängig von der Haftstrafe, für eine Einweisung in eine „Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher“. Auch bei lebenslang. Erst wenn ein Experten-Gremium im forensisch-therapeutischen Zentrum – so die heutige Bezeichnung – dann kein Risiko mehr für andere Menschen diagnostiziert, kommt der Häftling frei.