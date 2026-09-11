Marchtrenk: Fritzls Gutachterin für Horror-Ehemann

Sie gilt als eine der renommiertesten Gerichtspsychiaterinnen – jetzt blickt Adelheid Kastner wieder in seelische Abgründe. Sie analysiert den Horror-Ehemann im Missbrauchsfall von Marchtrenk, der mit dem grausamen Tod einer 39-Jährigen endete.
Das Böse ist für sie quasi alltäglich, die heimischen Gerichtssäle kennt sie wie ihre Westentasche. Adelheid Kastner machte durch ihre psychiatrischen Gutachten in aufsehenerregenden Fällen Schlagzeilen über Österreich hinaus. Die 64-Jährige entscheidet über Unzurechnungs- oder eben Zurechnungs- bzw. Schuldfähigkeit zum allfälligen Tatzeitpunkt
Entscheidung über Einweisung
Ihre Expertise sorgt bei besonderer Gefährlichkeit durch eine schwerwiegende psychische Störung, unabhängig von der Haftstrafe, für eine Einweisung in eine „Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher“. Auch bei lebenslang. Erst wenn ein Experten-Gremium im forensisch-therapeutischen Zentrum – so die heutige Bezeichnung – dann kein Risiko mehr für andere Menschen diagnostiziert, kommt der Häftling frei.
Zu ihren bekanntesten Prozessen zählen „Inzest-Monster“ Josef Fritzl und die Eislady Estibaliz C., die zwei ihrer Partner erschossen, mit einer Kettensäge zerstückelt und die Leichen im Keller unter ihrer „Schleckeria“ einbetoniert hatte.
Gutachten im Horror-Missbrauchsfall
Jetzt wurde Adelheid Kastner vom Landesgericht Wels beauftragt, in die seelischen Abgründe des Horror-Vaters von Marchtrenk (OÖ) zu blicken. Ihr Gutachten wird mit Spannung erwartet. Das Schicksal des 51-Jährigen, der seine Frau (es gilt die Unschuldsvermutung) qualvoll zu Tode missbraucht haben soll, liegt also auch in ihren Händen ...
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