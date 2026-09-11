„Kein Blankoscheck!“: Das sagt OÖ zum Airport-Deal

Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich Land Oberösterreich und Stadt Linz nun auf einen Kaufvertrag geeinigt: Jener 50-Prozent-Anteil am Linzer Flughafen, den bisher die Stadt hält, geht um 1,325 Millionen Euro ans Land, das wiederum bis zu 49 Prozent der Anteile in weiterer Folge privatisieren möchte – die „Krone“ berichtete. Die Neuordnung der Eigentumsverhältnisse ist ein politischer Paukenschlag, den naturgemäß alle Parteien kommentieren. Doch bereits jetzt zeichnet sich ab: Es wird im Landtag wie im Linzer Gemeinderat Mehrheiten für den Deal geben, denn keine Fraktion ist per se gegen das Geschäft.