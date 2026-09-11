Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Land kauft Flughafen

„Kein Blankoscheck!“: Das sagt OÖ zum Airport-Deal

Oberösterreich
11.09.2026 17:59
Das Land übernimmt den Linzer Flughafen zunächst zur Gänze und will dann Teile davon an private ...
Das Land übernimmt den Linzer Flughafen zunächst zur Gänze und will dann Teile davon an private Investoren weiterverkaufen.(Bild: Flughafen Linz)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Jetzt ist es fix: Das Land Oberösterreich kauft der Stadt Linz ihren Hälfte-Anteil am Flughafen um vorerst 1,3 Millionen Euro ab. Die Reaktionen aus dem politischen Oberösterreich reichen von Zustimmung bis zu mahnenden Worten. Gegen den Deal stellt sich aber niemand.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich Land Oberösterreich und Stadt Linz nun auf einen Kaufvertrag geeinigt: Jener 50-Prozent-Anteil am Linzer Flughafen, den bisher die Stadt hält, geht um 1,325 Millionen Euro ans Land, das wiederum bis zu 49 Prozent der Anteile in weiterer Folge privatisieren möchte – die „Krone“ berichtete. Die Neuordnung der Eigentumsverhältnisse ist ein politischer Paukenschlag, den naturgemäß alle Parteien kommentieren. Doch bereits jetzt zeichnet sich ab: Es wird im Landtag wie im Linzer Gemeinderat Mehrheiten für den Deal geben, denn keine Fraktion ist per se gegen das Geschäft.

Landeshauptmann-Stellvertreter und FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner begrüßt den Deal: „Der Flughafen Linz ist eine der Lebensadern des oberösterreichischen Wirtschaftsstandorts und damit Teil der kritischen Infrastruktur für unser Bundesland, die Übernahme ist somit aus strategischer Sicht enorm wichtig.“ Jetzt müsse der Airport strategisch neu ausgerichtet werden, insbesondere der „Ausbau von Direktflügen zu internationalen Drehkreuzen“ sei wichtig.

Zitat Icon

Bei wichtiger Infrastruktur muss es volle Transparenz statt Geheimniskrämerei geben.

Grünen-Klubobmann Severin Mayr

Grüne pochen auf Transparenz
Die Grünen hingegen mahnen: „Bei wichtiger Infrastruktur muss es volle Transparenz statt Geheimniskrämerei geben“, sagt Klubobmann Severin Mayr. Er fordert: „Kein Blankoscheck und kein Deal hinter verschlossenen Türen“ – dem Landtag sollen Gutachten, Kosten und Haftungsrisiken offengelegt werden, erst dann könne über den Kauf der Anteile entschieden werden.

Die NEOS wiederum sehen sich in ihrem Vorschlag bestätigt: „Die Privatisierung des Stadt-Linz-Anteils muss jetzt rasch und konsequent umgesetzt werden“, sagt Landessprecher Felix Eypeltauer. Die Aufsicht über den Airport solle neu aufgestellt werden. Und: „Kein weiterer Cent Steuergeld darf in die bloße Abdeckung von Verlusten fließen. Der Flughafen muss wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen.“

Lesen Sie auch:
Der Linzer Flughafen bekommt neue Eigentumsverhältnisse.
Der Deal ist fixiert:
Land OÖ kauft Linzer Flughafen um 1,3 Mio. Euro
11.09.2026
Erste Linz-Bilanz
Drittel Auslastung: So laufen die Frankfurt-Flüge
28.06.2026

Gremien müssen noch zustimmen
„Politik kann Wirtschaft nicht“, meint MFG-Landesparteiobmann Joachim Aigner zur Causa – dahei sei es der richtige Weg, nun Private einzubinden. Geht es nach Aigner, soll das „eine Vielzahl von Unternehmen“ sein. Die KPÖ hält den Ausstieg der Stadt Linz aus dem Flughafen für längst überfällig: „Wir haben schon lange darauf hingewiesen, dass es nicht Aufgabe der öffentlichen Hand sein kann, eine klimaschädliche Form der Mobilität für eine relativ kleine Zahl von Nutzerinnen und Nutzern mit Millionenbeträgen zu finanzieren“, sagt der stellvertretende KPÖ-Landessprecher Michael Roth-Schmida.

In den kommenden Wochen müssen dem Deal nun die zuständigen politischen Gremien zustimmen, allen voran der Landtag und der Linzer Gemeinderat. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) will mit der Übernahme des Flughafens „Verantwortung übernehmen“ und den Airport zusammen mit privaten Investoren aus der Misere führen. Und für den Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) soll die weitere Entwicklung des Flughafens „klar beim Land gebündelt werden“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
11.09.2026 17:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
145.054 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
133.924 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
125.570 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Mehr Oberösterreich
Wilde Schlussphase
Salzburg verpasst in Ried den Sprung an die Spitze
„Expertin des Bösen“
Marchtrenk: Fritzls Gutachterin für Horror-Ehemann
Sprösslinge ohne Gurt
Drogenlenker (32) hatte Frau und vier Kinder dabei
Am Hals gepackt
Parkplatzstreit eskalierte: „Bringe dich um“
Sport Tv Logo
Liga-Pflicht nach Kür
Rivale Sturm dient dem LASK durchaus als Vorbild
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf