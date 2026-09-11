Ballon d‘Or? Flick hat einen klaren Favoriten

Barcelonas Trainer Hansi Flick hat einen klaren Favoriten bei der Wahl des Ballon d‘Or für den besten Spieler der vergangenen Fußball-Saison: Lamine Yamal!
Wenn es nach dem 61-jährigen Flick gehen würde, bekäme sein junger Flügelflitzer den Goldenen Ball bei der Ehrung am 26. Oktober in London überreicht. „Für mich ist er ein außergewöhnlicher Spieler. Das sieht man in jedem Spiel“, sagte er nach dem 5:1-Erfolg gegen Feyenoord Rotterdam zum Champions-League-Auftakt über den Barca-Jungstar.
„Er ist etwas Besonderes. Niemand hat das wie er. Ich finde, er hat es verdient!“ Der erst 19 Jahre alte spanische Weltmeister Yamal hatte beim souveränen Sieg gegen das niederländische Team ein herrliches Freistoßtor erzielt.
Harte Konkurrenz für Yamal
Yamal ist einer der 30 Kandidaten bei der Ballon d‘Or-Wahl. Der Jungstar vom FC Barcelona wurde ebenso nominiert wie unter anderem Bayern-Star Harry Kane. Gute Chancen werden auch Spaniens Weltmeister-Kapitän Rodri, dem französischen WM-Rekordtorschützen Kylian Mbappe und Argentiniens Superstar Lionel Messi eingeräumt.
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