Ballon d‘Or? Flick hat einen klaren Favoriten

Wenn es nach dem 61-jährigen Flick gehen würde, bekäme sein junger Flügelflitzer den Goldenen Ball bei der Ehrung am 26. Oktober in London überreicht. „Für mich ist er ein außergewöhnlicher Spieler. Das sieht man in jedem Spiel“, sagte er nach dem 5:1-Erfolg gegen Feyenoord Rotterdam zum Champions-League-Auftakt über den Barca-Jungstar.