Rechtsextreme Taten in Österreich steigen weiter

„Dürfen uns nicht daran gewöhnen“

„Wir dürfen uns auf keinen Fall daran gewöhnen, dass rechtsextreme Straftaten und Gewalt immer weiter zunehmen. Rechtsextreme Fanatiker sind eine Gefahr für unsere Sicherheit und unsere Demokratie“, betonte SPÖ-Abgeordnete Sabine Schatz. „Neben einem harten Vorgehen gegen Rechtsextreme braucht es auch wirksame Prävention, politische Bildung und Unterstützung für Betroffene.“