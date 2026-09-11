Sohn (3) geriet bei Alkofahrt unter Traktor

Der Vater (36) und sein dreijähriger Sohn wurden bei einem Überschlag Ende Juni schwer verletzt: Der 36-Jährige war in Niederösterreich mit 1,7 Promille unterwegs.
Diesen Tag wird er sein Leben lang bereuen. Und nicht vergessen. Es war der 29. Juni, als bei einem Traktorunfall im Mostviertel (NÖ) ein Vater und sein dreijähriger Sohn schwer verletzt wurden. Der 36-Jährige war mit dem Gefährt aufs Bankett geraten, dann kam es zum Überschlag. Beide wurden unter dem Traktor eingeklemmt.
Der Bub erlitt dabei eine Lungenkontusion (schwere Quetschung des Lungengewebes mit Einblutungen) sowie zahlreiche Rippenbrüche; der 36-Jährige Schulter- und Rippenbrüche. Beide wurden mit dem Notarzthubschrauber ins Spital gebracht. Dass hier mehrere Schutzengel am Werk waren, dessen ist sich nicht nur Frau Rat beim Prozess um grob fahrlässige schwere Körperverletzung sicher.
„Hätte noch viel schlimmer ausgehen können“
„Das werde ich mir nie verzeihen können“, bekennt sich der Vater im Landesgericht St. Pölten schuldig. Die Richterin kontert: „Das hätte noch viel schlimmer ausgehen können.“ Denn zum Unfallzeitpunkt hatte der Mann 1,7 Promille.
Er war bereits am Nachmittag zum Nachbarn gefahren, dort wurde reichlich getankt. Sein dreijähriger Sohn war mit dabei. Die Folgen des alkoholgetränkten Tages trägt er bis heute. Seither habe er aber keinen Tropfen mehr getrunken. Der 36-jährige Niederösterreicher wurde zu fünf Monaten auf Bewährung und 3600 Euro Geldstrafe verurteilt.
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