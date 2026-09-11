Sohn (3) geriet bei Alkofahrt unter Traktor

Diesen Tag wird er sein Leben lang bereuen. Und nicht vergessen. Es war der 29. Juni, als bei einem Traktorunfall im Mostviertel (NÖ) ein Vater und sein dreijähriger Sohn schwer verletzt wurden. Der 36-Jährige war mit dem Gefährt aufs Bankett geraten, dann kam es zum Überschlag. Beide wurden unter dem Traktor eingeklemmt.