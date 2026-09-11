Energiepreise werden weiter deutlich steigen

Für Saudi-Arabien wäre eine Sperre dieser Meeresenge mit beträchtlichem Aufwand – und beträchtlichen Mehrkosten – verbunden. Der Iran-Krieg und die damit einhergehende Sperre der Straße von Hormuz hat bereits wesentlich zu den steigenden Ölpreisen beigetragen. „Es gibt einen Wettbewerb zwischen Asien und Europa, wobei Europa weniger Öl als vielmehr fertige Produkte kauft“, merkte Boltz am Donnerstagabend in der „Zeit im Bild 2“ an. Literpreise von mehr als zwei Euro bei Benzin und 2,50 Euro bei Diesel würden ihn nicht überraschen. Am Freitag lagen sowohl die Nordseesorte Brent als auch das US-Leichtöl WTI erstmals seit Mitte Mai wieder über der Marke von 100 US-Dollar pro Barrel (ca. 86 Euro pro Barrel).