Spezielles Training: ÖSV-Ass arbeitet am Comeback!

„Ich hätte nie gedacht, dass Radfahren auf einem Bein so anstrengend ist“, kommentiert der 24-Jährige die Bilder und ein Video. „Langsam komme ich wieder zurück“, zeigt sich Lamparter zudem motiviert. Dass er sich von seiner Verletzung nicht unterkriegen lässt, zeigt er auch am Rande einer Veranstaltung in Seefeld. „Verliere niemals deinen Geist oder deinen Grund zum Lachen, egal, was das Leben bringt“, schreibt er zu einer Reihe von Fotos und gibt damit auch die weitere Richtung vor.