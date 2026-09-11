„Welcher Gegner wartet, ist mir völlig egal“

Keine Gastgeschenke

Gegenüber Robert Weinstabl und seine Neustädter lachen aktuell von der Spitzenposition, gingen aus den letzten vier Partien jeweils als Sieger hervor. Das Duell mit dem vermeintlich heißesten Titel-Konkurrenten nimmt man bei der Fortuna gelassen – Gastgeschenke wird es aber mit Sicherheit keine geben. „So früh in der Saison ist es ein Spiel wie jedes andere. Welcher Gegner wartet, ist mir egal. Es wird ein harter Fight“, so Weinstabl.

Gegen die Negativ-Bilanz

Der trotz negativer Trainer-Bilanz gegen Ebreichsdorf (ein Sieg aus sieben Duellen) positiv gestimmt ist. „Wir lassen bislang enorm wenig zu, das soll auch so bleiben. Da ist dann egal, mit welchem Stürmer wir es zutun bekommen“, sieht der 43-Jährige in der Defensive das Prunkstück des Teams.