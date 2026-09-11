Videoaufnahmen überführen uneinsichtigen Dieb

Eine Entschuldigung und Ausreden

Danach folgte der Wendepunkt: Der Angeklagte lenkt ein. „Es tut mir leid, ich entschuldige mich.“ Damals habe er weder Geld noch Wohnung gehabt, tagelang nichts gegessen, klagte der Arbeitslose, der seit fünf Jahren in Österreich lebt. Für Richter Elias Klingseis war die Sache dennoch „sonnenklar“ – und so fällte er angesichts der Beweislage sein rechtskräftiges Urteil: Vier Monate bedingte Haft als Zusatzstrafe, denn der Mann sitzt bereits wegen eines in Wien begangenen Gewaltdelikts hinter schwedischen Gardinen. Vor wenigen Monaten war er am „Landl“ zu einer teilbedingten Haftstrafe von 21 Monaten verurteilt worden, weil er einem Mann mit einem Ziegelstein auf den Kopf schlagen wollte.