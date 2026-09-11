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Wegen Herzproblemen

Ehefrau von Maduro beantragt Haftentlassung

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11.09.2026 06:47
Nicolas Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores nach der Vereidigung zu Beginn seiner dritten ...
Nicolas Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores nach der Vereidigung zu Beginn seiner dritten Amtszeit im Januar 2025.(Bild: AP/Ariana Cubillos)
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Von krone.at

Die in den USA inhaftierte Ehefrau des entmachteten venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro hat eine Haftentlassung aus medizinischen Gründen beantragt. Cilia Flores leide unter schweren Herzproblemen, erklärte ihr Anwalt Mark Donnelly in einem auf Mittwoch datierten Gerichtsdokument. 

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In dem Bundesgefängnis im New Yorker Stadtteil Brooklyn, wo die 69-Jährige ebenso inhaftiert ist wie ihr Ehemann, könne sie keine angemessene medizinische Behandlung erhalten.

Flores fordert deswegen, in den Hausarrest entlassen zu werden, wie der Anwalt ausführt. Sie ist demnach bereit, sich 24 Stunden am Tag lang bewachen zu lassen und eine elektronische Fußfessel zu tragen.

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