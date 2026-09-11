Wegen Herzproblemen
Ehefrau von Maduro beantragt Haftentlassung
Die in den USA inhaftierte Ehefrau des entmachteten venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro hat eine Haftentlassung aus medizinischen Gründen beantragt. Cilia Flores leide unter schweren Herzproblemen, erklärte ihr Anwalt Mark Donnelly in einem auf Mittwoch datierten Gerichtsdokument.
In dem Bundesgefängnis im New Yorker Stadtteil Brooklyn, wo die 69-Jährige ebenso inhaftiert ist wie ihr Ehemann, könne sie keine angemessene medizinische Behandlung erhalten.
Flores fordert deswegen, in den Hausarrest entlassen zu werden, wie der Anwalt ausführt. Sie ist demnach bereit, sich 24 Stunden am Tag lang bewachen zu lassen und eine elektronische Fußfessel zu tragen.
Ehepaar streitet Vorwürfe ab
Auf Befehl von US-Präsident Donald Trump hatten US-Soldaten den linksnationalistischen Präsidenten Maduro und seine Ehefrau am 3. Jänner in der venezolanischen Hauptstadt Caracas festgenommen und nach New York gebracht. Dort soll dem Ehepaar wegen Vorwürfen des Drogenhandels ab 1. Juni 2027 der Prozess gemacht werden. Maduro und Flores weisen die Vorwürfe zurück.
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