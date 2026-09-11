Ehefrau von Maduro beantragt Haftentlassung

Ehepaar streitet Vorwürfe ab

Auf Befehl von US-Präsident Donald Trump hatten US-Soldaten den linksnationalistischen Präsidenten Maduro und seine Ehefrau am 3. Jänner in der venezolanischen Hauptstadt Caracas festgenommen und nach New York gebracht. Dort soll dem Ehepaar wegen Vorwürfen des Drogenhandels ab 1. Juni 2027 der Prozess gemacht werden. Maduro und Flores weisen die Vorwürfe zurück.