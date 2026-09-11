Behörde wollte „Obelix“ zum Schlachter verfrachten

Rind fand neues Zuhause am Tier-Gnadenhof

Der Schock war ob der Forderungen der Behörden riesig. Die Landwirte suchten fieberhaft eine neue Bleibe für ihren „Obelix“. Es hagelte jedoch Absage um Absage. „Wir haben es bei Freunden und Bekannten versucht. Wegen der aktuellen Futterknappheit hatte aber niemand Platz auf seinem Hof“, sagt Sengthaler. Ihr Vater wandte sich schließlich kurz vor Ablauf des Schlacht-Ultimatums an die Verantwortlichen des Tiergnadenhofs Gut Aiderbichl in Henndorf. Man war sich rasch einig, der Ochse fand so doch noch ein neues Zuhause. „So lebt bei uns der ursprüngliche Gedanke der Familie weiter“, freut sich Aiderbichl-Geschäftsführer Dieter Ehrengruber. Ochse „Obelix“ hat sich bereits bestens eingelebt, zeigt sich auch gegenüber den Besuchern extrem zutraulich und handzahm.