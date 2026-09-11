Grazer verkauft in New York Brot um 60 Dollar

Roggenmehl, Wasser, Salz und Zeit – das sind die vier Zutaten, aus denen der teure Roggensauerteig-Brotlaib in New York besteht. Die Sauerteigkultur ist 57 Jahre alt. In der Lafayette Street mitten in Manhattan hat Martin Auer seine Schaubäckerei eröffnet und verlangt für 1,5 Kilo Brot 60 US-Dollar (ca. 52 Euro). Das ist auch das einzige Produkt, das vor Ort verkauft wird. RYE heißt die Filiale – englisch für Roggen.