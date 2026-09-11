Anrainerin hilflos: „Arzt rät, ich soll wegziehen“

Anfang Oktober wird verhandelt

Eine der Kämpferinnen gegen das Gebimmel ist Andrea Nini: „Ich bin verzweifelt. Das läutet auf so einer hohen Frequenz, das ist gesundheitsgefährdend. Ich war beim Arzt. Der sagt, wer kann, soll wegziehen.“ Nini kennt die Probleme: „Schichtarbeiter berichten von Schlafstörungen, Lkw-Fahrer kommen nicht zur Ruhe, das ist gefährlich. Die Landeshauptfrau muss das doch endlich einsehen.“