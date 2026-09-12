Österreichs Wirtschaft kommt langsam in Schwung

Nach Jahren der Krise scheint die österreichische Wirtschaft die Talsohle durchschritten zu haben. Ein kräftiger Aufschwung ist zwar weiterhin nicht in Sicht, doch die bessere Konjunktur in Europa könnte Österreichs Industrie Rückenwind geben. Für heuer erwartet IHS-Ökonom Helmut Hofer ein Wachstum von 0,5 bis knapp ein Prozent.
Nach Jahren der Stagnation zeichnet sich heuer für Österreichs Wirtschaft eine vorsichtige Erholung ab. IHS-Ökonom Helmut Hofer erwartet 2026 ein Wachstum von 0,5 bis einem Prozent, „wahrscheinlich näher bei einem Prozentpunkt“. Es sei kein großer Aufschwung, mehr eine „langsame Belebung der Wirtschaft“, meint der Experte.
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