Österreichs Wirtschaft kommt langsam in Schwung

Nach Jahren der Krise scheint die österreichische Wirtschaft die Talsohle durchschritten zu haben. Ein kräftiger Aufschwung ist zwar weiterhin nicht in Sicht, doch die bessere Konjunktur in Europa könnte Österreichs Industrie Rückenwind geben. Für heuer erwartet IHS-Ökonom Helmut Hofer ein Wachstum von 0,5 bis knapp ein Prozent.