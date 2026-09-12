Frau gerettet: Das sind die Helden von Ehrenhausen

Rettung in letzter Minute: Zwei couragierte Steirer holten in Ehrenhausen an der Weinstraße eine bewusstlose Frau (63) aus ihrer verrauchten Wohnung – mithilfe eines Gabelstaplers.
Zufall, Glück, aber vor allem das beherzte und schnelle Eingreifen von zwei Steirern retteten einer 63-jährigen Frau im südsteirischen Ehrenhausen wohl das Leben. Wie bereits kurz berichtet, kam es in einer Wohnung zu starker Rauchentwicklung, ausgehend von einem Kochtopf mit angebranntem Essen am Herd.
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