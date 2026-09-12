Frau gerettet: Das sind die Helden von Ehrenhausen

Zufall, Glück, aber vor allem das beherzte und schnelle Eingreifen von zwei Steirern retteten einer 63-jährigen Frau im südsteirischen Ehrenhausen wohl das Leben. Wie bereits kurz berichtet, kam es in einer Wohnung zu starker Rauchentwicklung, ausgehend von einem Kochtopf mit angebranntem Essen am Herd.