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„Held“ von Altach

Parkwächter verhinderte fast die Cup-Überraschung

Vorarlberg
10.09.2026 18:30
Walter Weiss wurde nach dem Spiel im Schnabelholz gefeiert.
Walter Weiss wurde nach dem Spiel im Schnabelholz gefeiert.(Bild: Picsteam Werfen/Josef Rieder)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Die Zweitrunden-Partie im ÖFB-Cup zwischen dem SCR Altach und Bischofshofen endete zuletzt mit einer Überraschung. Nicht, was das Ergebnis betrifft – da setzten sich die Vorarlberger klar mit 7:0 durch. Allerdings hatten keiner mit der Einwechselung von Walter Weiss bei den Salzburgern gerechnet. Jetzt erzählt der 62-Jährige, wie es zu diesem Coup gekommen ist.

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Man schrieb die 79. Minute im ÖFB-Cupduell zwischen dem SCR Altach und Bischofshofen. Die Partie stand 7:0, war also längst entschieden, als Gästetrainer Sean Caldwell zwei Senioren auf den Rasen schickte: Stephan Prähauser (57) und den Hohenemser Walter Weiss (62). Beide wurden wie große Stars bejubelt: „Das war ein einzigartiges Erlebnis. Ich bin in den letzten Minuten nicht mehr so viel gelaufen wie einst. Aber für mein Alter war ich ganz zufrieden“, sagte Weiss.

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