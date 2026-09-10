Parkwächter verhinderte fast die Cup-Überraschung

Die Zweitrunden-Partie im ÖFB-Cup zwischen dem SCR Altach und Bischofshofen endete zuletzt mit einer Überraschung. Nicht, was das Ergebnis betrifft – da setzten sich die Vorarlberger klar mit 7:0 durch. Allerdings hatten keiner mit der Einwechselung von Walter Weiss bei den Salzburgern gerechnet. Jetzt erzählt der 62-Jährige, wie es zu diesem Coup gekommen ist.
Man schrieb die 79. Minute im ÖFB-Cupduell zwischen dem SCR Altach und Bischofshofen. Die Partie stand 7:0, war also längst entschieden, als Gästetrainer Sean Caldwell zwei Senioren auf den Rasen schickte: Stephan Prähauser (57) und den Hohenemser Walter Weiss (62). Beide wurden wie große Stars bejubelt: „Das war ein einzigartiges Erlebnis. Ich bin in den letzten Minuten nicht mehr so viel gelaufen wie einst. Aber für mein Alter war ich ganz zufrieden“, sagte Weiss.
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