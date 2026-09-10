Parkwächter verhinderte fast die Cup-Überraschung

Man schrieb die 79. Minute im ÖFB-Cupduell zwischen dem SCR Altach und Bischofshofen. Die Partie stand 7:0, war also längst entschieden, als Gästetrainer Sean Caldwell zwei Senioren auf den Rasen schickte: Stephan Prähauser (57) und den Hohenemser Walter Weiss (62). Beide wurden wie große Stars bejubelt: „Das war ein einzigartiges Erlebnis. Ich bin in den letzten Minuten nicht mehr so viel gelaufen wie einst. Aber für mein Alter war ich ganz zufrieden“, sagte Weiss.