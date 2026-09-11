Großeinsatz bei Flächenbrand in Vorarlberg

Ein Waldbrand sorgte am Donnerstagmittag im Gemeindegebiet von Egg (Bregenzerwald) für Großalarm: Rund hundert Einsatzkräfte aus dem Ländle und Deutschland eilten zur Brandbekämpfung auf die Ifersguntenalpe. Auch zwei Hubschrauber standen im Einsatz. Ein Helfer wurde bei den Löscharbeiten verletzt.
Gegen 13.15 Uhr stellte die Crew des Polizeihelikopters „Libelle“ Rauchschwaden über der Alpe fest. Zeitgleich alarmierten Arbeiter, die vor Ort mit Schwendearbeiten beschäftigt waren und den Brand ebenfalls bemerkt hatten, die Einsatzkräfte.
Nachbarschaftshilfe
Kurze Zeit später rückten Feuerwehrleute aus dem Ländle und dem benachbarten Deutschland zur Brandbekämpfung an. Auch die Bergrettung sowie Sanitäter des örtlichen Rettungsdienstes trafen am Einsatzort ein. Unterstützt von einem Hubschrauber der Firma „HELIX“ und der „Libelle“ kämpften die Trupps stundenlang gegen die weitere Ausbreitung des Feuers.
Insgesamt waren rund 100 Personen an den Löscharbeiten beteiligt. Ein Helfer wurde im Zuge des Einsatzes verletzt.
Ermittlungen laufen
Gegen 19.30 Uhr wurden die Löscharbeiten vorerst eingestellt. Sie wurden am gestrigen Freitag aber wieder aufgenommen, um letzte verborgene Brandherde im Unterholz final zu löschen.
Durch das Feuer wurde eine Fläche von rund 500 Quadratmetern in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist noch unklar.
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