Großeinsatz bei Flächenbrand in Vorarlberg

Nachbarschaftshilfe

Kurze Zeit später rückten Feuerwehrleute aus dem Ländle und dem benachbarten Deutschland zur Brandbekämpfung an. Auch die Bergrettung sowie Sanitäter des örtlichen Rettungsdienstes trafen am Einsatzort ein. Unterstützt von einem Hubschrauber der Firma „HELIX“ und der „Libelle“ kämpften die Trupps stundenlang gegen die weitere Ausbreitung des Feuers.