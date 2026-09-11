Gesundes Mittagsessen für Vorarlberger Kids

Für Eltern könnte das Essen ihres Nachwuchses heuer etwas teurer werden, der maximale Beitrag wird von sieben auf acht Euro angehoben. Die Anpassung schaffe für die Gemeinden den notwendigen Spielraum, um weiterhin am Fördermodell teilzunehmen, ohne bei der Qualität Abstriche machen zu müssen, heißt es dazu vonseiten des Landes.