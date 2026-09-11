Gesundes Mittagsessen für Vorarlberger Kids

Gesundes Mittagessen für Kinder: Immer mehr Schulen machen bei „Kinder.Essen.Körig“, einem Fördermodell des Landes Vorarlberg, mit. Für Eltern könnte der Preis für die Mahlzeit heuer von maximal sieben auf maximal acht Euro steigen.
Mit dem neuen Schuljahr startet in Vorarlberg auch die nächste Förderperiode für eine regionale und leistbare Schulverpflegung. Mit der Landes-Initiative „Kinder.Essen.Körig“ soll in die Gesundheit der Kids investiert werden, ihr Bewusstsein für hochwertige, regionale Lebensmittel gefördert und gleichzeitig zusätzliche Nachfrage für die Produkte der heimischen Landwirtschaft geschaffen werden, erklärt der zuständige Landesrat Christian Gantner (ÖVP) dazu.
Die Initiative geht nun ins vierte Jahr, im vergangenen Schuljahr beteiligten sich bereits über 70 Gemeinden mit mehr als 170 Schulen – Tendenz steigend. Das Fördermodell basiert weiterhin auf den drei Säulen Qualität, Regionalität und Bio-Anteil. Nach wie vor gilt: Je mehr die festgelegten Kriterien erfüllt werden, desto höher fällt die Förderung aus.
Für Eltern könnte das Essen ihres Nachwuchses heuer etwas teurer werden, der maximale Beitrag wird von sieben auf acht Euro angehoben. Die Anpassung schaffe für die Gemeinden den notwendigen Spielraum, um weiterhin am Fördermodell teilzunehmen, ohne bei der Qualität Abstriche machen zu müssen, heißt es dazu vonseiten des Landes.
Für öffentliche Volks- und Mittelschulen sowie die Unterstufen öffentlicher Gymnasien können nun bis zum 16. Oktober 2026 Förderanträge eingereicht werden.
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