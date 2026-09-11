Schwerer Verkehrsunfall in Schwarzenberg

Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten am Donnerstagabend in Schwarzenberg (Bregenzerwald) zwei entgegenkommende Pkw. Der heftige Crash forderte drei Verletzte, beide Unfallfahrzeuge sind reif für den Schrottplatz.
Ein 31-jähriger Pkw-Lenker war gegen 18.35 Uhr gemeinsam mit seiner gleichaltrigen Begleitung mit seinem Pkw auf der L48 von Schwarzenberg kommend in Richtung Bödele unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe des Panoramahotels Sonnhalde kam es aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einer seitlichen Kollision der beiden Wagen.
In Spitäler eingeliefert
Alle drei Fahrzeuginsassen erlitten bei der Kollision Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort durch drei alarmierte Notärzte wurden die Verunfallten vom Roten Kreuz in die Krankenhäuser Dornbirn und Bregenz eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.
Umfangreicher Einsatz
Während der polizeilichen Aufnahme und den anschließenden Aufräumarbeiten musste die betroffene Strecke in beide Richtungen kurzzeitig gesperrt werden.
Neben dem Rettungsdienst standen 35 Mitglieder der Feuerwehr Schwarzenberg mit drei Einsatzfahrzeugen sowie vier Beamte der Bundespolizei im Einsatz.
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