Schwerer Verkehrsunfall in Schwarzenberg

Ein 31-jähriger Pkw-Lenker war gegen 18.35 Uhr gemeinsam mit seiner gleichaltrigen Begleitung mit seinem Pkw auf der L48 von Schwarzenberg kommend in Richtung Bödele unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe des Panoramahotels Sonnhalde kam es aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einer seitlichen Kollision der beiden Wagen.