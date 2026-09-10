ÖGB: Fässler verwendet „irreführende Zahlen“

Frauen als Verlierer beim Einkommen

Tatsächlich arbeiten Vollzeitbeschäftigte in Österreich laut Eurostat im Schnitt 40,7 Stunden pro Woche – ein Spitzenwert im europäischen Vergleich. Hinzu kämen allein im Jahr 2025 fast 46 Millionen unbezahlte Mehr- und Überstunden. Das Problem liege nicht an mangelnder Arbeitsmoral, sondern an fehlenden Rahmenbedingungen. Vor allem Frauen seien wegen fehlender Betreuungsangebote oft in Teilzeit gedrängt. Das habe spürbare Konsequenzen: Vorarlberg weist mit 21,7 Prozent den höchsten Gender Pay Gap und mit 46,7 Prozent den höchsten Gender Pension Gap in ganz Österreich auf.