Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Debatte um Arbeitszeit

ÖGB: Fässler verwendet „irreführende Zahlen“

Vorarlberg
10.09.2026 18:25
Der ÖGB fordert faire Arbeitszeiten für alle.
Der ÖGB fordert faire Arbeitszeiten für alle.(Bild: WLB/Johannes Zinner)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die Diskussion um eine Reduktion der Arbeitszeit sorgt in Vorarlberg weiter für scharfe Töne. Gewerkschafter um Reinhard Stemmer werfen nun dem Wirtschaftskammerchef vor, mit Statistiken zu tricksen und die Realität von Vollzeitbeschäftigten zu verschleiern. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Begonnen hatte alles mit einer Forderung des ÖGB-Landesvorsitzenden Reinhard Stemmer, der eine Arbeitszeitverkürzung gefordert hatte. Julian Fässler, Direktor der Vorarlberger Wirtschaftskammer, konterte scharf und warnte vor dem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit. Auch führte er an, dass die tatsächlich geleistete Arbeitszeit im Jahr 2025 bei nur noch rund 29,4 Stunden pro Woche gelegen hätte.

Lesen Sie auch:
Reinhard Stemmer ist Präsident des Interregionalen Gewerkschaftsrat Bodensee (IGR).
Krone Plus Logo
Gewerkschaft fragt:
Wem gehört die Zeit, die durch KI eingespart wird?
08.09.2026
Streit um Arbeitszeit
WKV-Chef Fässler schießt gegen Gewerkschaft
09.09.2026

Genau diese Zahl stellt Stemmer nun in Frage. Die von der Kammer ins Feld geführte Zahl von durchschnittlich 29,4 Wochenstunden vermische Vollzeit- und Teilzeitkräfte und erstelle so ein gänzlich falsches Bild. „Die Wirtschaftskammer sollte aufhören, Teilzeit mit Arbeitszeitverkürzung zu verwechseln!“ Wer diese Zahl nutze, um den Beschäftigten vorzuwerfen, sie würden zu wenig arbeiten, verschweige die Realität.

Frauen als Verlierer beim Einkommen 
Tatsächlich arbeiten Vollzeitbeschäftigte in Österreich laut Eurostat im Schnitt 40,7 Stunden pro Woche – ein Spitzenwert im europäischen Vergleich. Hinzu kämen allein im Jahr 2025 fast 46 Millionen unbezahlte Mehr- und Überstunden. Das Problem liege nicht an mangelnder Arbeitsmoral, sondern an fehlenden Rahmenbedingungen. Vor allem Frauen seien wegen fehlender Betreuungsangebote oft in Teilzeit gedrängt. Das habe spürbare Konsequenzen: Vorarlberg weist mit 21,7 Prozent den höchsten Gender Pay Gap und mit 46,7 Prozent den höchsten Gender Pension Gap in ganz Österreich auf.

Reinhard Stemmer und seine Mitstreiter bei der Pressekonferenz am Dienstag.
Reinhard Stemmer und seine Mitstreiter bei der Pressekonferenz am Dienstag.(Bild: ÖGB Vorarlberg)

Der ÖGB sieht die geforderte Arbeitszeitverkürzung durch den Produktivitätsgewinn der vergangenen Jahrzehnte abgedeckt. Die Unternehmen produzierten heute pro Stunde ein Vielfaches früherer Generationen. „Die Produktivitätsgewinne dürfen nicht ausschließlich bei den Unternehmen landen – ein Teil davon muss auch als mehr Freizeit und Lebensqualität bei den Beschäftigten ankommen“, fordert der ÖGB-Landesvorsitzende.

Industriellenvereinigung kontert: „Ablauf völlig deplatziert“
In die Arbeitszeiten-Debatte haben sich inzwischen auch die Spitzen der Vorarlberger Industriellenvereinigung eingeschaltet. Für deren Präsident, Elmar Hartmann, kommt die Debatte zur Unzeit. Österreich befinde sich im dritten Rezessionsjahr und sei im internationalen Wettbewerbsranking stark zurückgefallen. Eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich würde die Arbeitskosten weiter in die Höhe treiben und die Inflation anheizen.

Hartmann verweist zudem auf den bereits bestehenden Fachkräftemangel in Schlüsselbereichen wie Pflege, Medizin und Exekutive: „Wenn ein Krankenhaus die gleiche Versorgung mit weniger Arbeitszeit sicherstellen soll, braucht es mehr Personal. Die entscheidende Frage lautet: Woher sollen diese Menschen kommen?“ Dass eine Arbeitszeitverkürzung das Teilzeitproblem löse, weist die IV zurück. Stattdessen müsse das Steuer- und Abgabensystem so angepasst werden, dass sich die Aufstockung von Teilzeit auf Vollzeit für die Beschäftigten finanziell wieder spürbar lohnt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
10.09.2026 18:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
12° / 18°
Symbol wolkig
Bludenz
13° / 21°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
13° / 20°
Symbol wolkig
Feldkirch
13° / 21°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
145.054 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
133.924 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
125.570 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Mehr Vorarlberg
Sport Tv Logo
Duell gegen den GAK
„Für Altach gibt es keine leichten Gegner!“
Schulden angehäuft
Bodenleger-Betrieb rutscht in die Pleite
Auch in Vorarlberg
Immer mehr schwere Unfälle mit E-Scootern
Schönste Wanderrouten
Vom Walserdorf zum Gipfelglück
Starker Auftakt
Ländle-Duo im Duell mit den Klinger-Schwestern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf