Apfelernte in Vorarlberg ist angelaufen

Jens Blum, der 17 Hektar Grund bewirtschaftet und damit der größte Obstproduzent Vorarlbergs ist, rechnet heuer trotz des regenarmen und heißen Wetters mit einer leicht überdurchschnittlichen Apfelernte – und mit guter Qualität. „Unsere Bäume stehen schon viele Jahre und sind gut im Boden verankert. Sie profitieren hier in Höchst von puffernden Böden mit hohem Humusgehalt. Dadurch bekommen sie genügend Wasser, was ihnen in Stresssituationen wie in diesem Jahr hilft“, erklärt er. Auch Investitionen der vergangenen Jahre machen sich nun bezahlt: Die Frostberegnungsanlage kann nämlich auch für die Bewässerung eingesetzt werden. Hagelnetze schützen die Früchte zudem nicht nur vor den gefährlichen Eiskörnern, sondern auch vor Sonnenbrand.