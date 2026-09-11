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Prognose ist positiv

Apfelernte in Vorarlberg ist angelaufen

Vorarlberg
11.09.2026 14:00
Jens Blum in Höchst: zufrieden mit der Entwicklung der Früchte.
Jens Blum in Höchst: zufrieden mit der Entwicklung der Früchte.(Bild: Ländle Qualitätsprodukte Marketing GmbH)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Der vergangene Sommer war für Vorarlberger Landwirte eine Herausforderung. Und während viele Bereiche der Landwirtschaft wegen  der trockenen und heißen Witterung mit deutlichen Ertragseinbußen rechnen, erwarten die Ländle-Apfel-Produzenten heuer eine gute Ernte. 

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Jens Blum, der 17 Hektar Grund bewirtschaftet und damit der größte Obstproduzent Vorarlbergs ist, rechnet heuer trotz des regenarmen und heißen Wetters mit einer leicht überdurchschnittlichen Apfelernte – und mit guter Qualität. „Unsere Bäume stehen schon viele Jahre und sind gut im Boden verankert. Sie profitieren hier in Höchst von puffernden Böden mit hohem Humusgehalt. Dadurch bekommen sie genügend Wasser, was ihnen in Stresssituationen wie in diesem Jahr hilft“, erklärt er. Auch Investitionen der vergangenen Jahre machen sich nun bezahlt: Die Frostberegnungsanlage kann nämlich auch für die Bewässerung eingesetzt werden. Hagelnetze schützen die Früchte zudem nicht nur vor den gefährlichen Eiskörnern, sondern auch vor Sonnenbrand.

Marcel Strauß (Ländle Qualitätsprodukte Marketing GmbH), Landwirt Jens Blum und Natalie Ströhle ...
Marcel Strauß (Ländle Qualitätsprodukte Marketing GmbH), Landwirt Jens Blum und Natalie Ströhle (Landwirtschaftskammer Vorarlberg) sind zuversichtlich.(Bild: Ländle Qualitätsprodukte Marketing GmbH)

Tonnenweise Äpfel
Blum ist einer von sieben Obstbaubetrieben, die Äpfel mit dem Ländle Gütesiegel produzieren. Auch die erwartete Erntemenge der anderen sechs Betriebe ist zufriedenstellend, wenn auch insbesondere im Oberland häufig bewässert werden musste. Insgesamt werden sie etwa 414 Tonnen Tafeläpfel mit Ländle Gütesiegel ernten können, was rund 96 Prozent der gesamten Apfelernte Vorarlbergs (431 Tonnen) entspricht.

Vorarlbergs Apfelbauern hatten noch Glück, denn europaweit wird von einer schlechten Ernte ausgegangen, weiß Natalie Ströhle, Referentin für den Bereich Obst/Garten & Direktvermarktung in der Landwirtschaftskammer Vorarlberg: „Nach aktuellen Prognosen wird EU-weit mit einem Ernterückgang von rund 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr gerechnet, für Österreich wird ein Minus von bis zu 40 Prozent erwartet. Das zeigt deutlich, wie stark sich die Wetterbedingungen dieses Jahres auf den Obstbau auswirken.“ Für Österreich werden insgesamt 120.000 Tonnen Tafeläpfel prognostiziert, für Europa rund 9,5 Millionen Tonnen.

Hagelnetze schützen nicht nur vor Eis, sondern auch vor Sonnenbrand.
Hagelnetze schützen nicht nur vor Eis, sondern auch vor Sonnenbrand.(Bild: Ländle Qualitätsprodukte Marketing GmbH)

Ab Hof und im Supermarkt
Die Ernte der Vitaminbomben im Ländle hat bereits begonnen. Ab sofort sind die Früchte direkt bei den Produzenten und Produzentinnen sowie bei Spar Vorarlberg erhältlich. Eine Übersicht der Ab-Hof-Verkaufsstellen ist unter www.laendle.at/apfel zu finden.

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