„Für uns beginnt eine neue Zeitrechnung!“

Nach zwei Flops gegen Sturm (0:1) und Hartberg (1:2) will Altach am Samstag daheim gegen den GAK endlich die ersten Saison-Punkte gegen die ungeliebten Steirer-Klubs einfahren. Neo-Abwehrchef Michael Sollbauer, der „Nestor“ der Truppe, will dies aber verhindern und auch in seinem dritten GAK-Spiel ohne Gegentreffer bleiben.
Mit 36 Jahren ist der von Ried gekommene Michael Sollbauer der älteste Spieler beim GAK, mit Auslandsstationen in Barnsley und Dresden sowie zwölf Europacup-Einsätzen (darunter das 4:0-Highlight mit dem WAC in Gladbach) auch der international erfahrenste.
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