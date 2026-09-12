„Für uns beginnt eine neue Zeitrechnung!“

Nach zwei Flops gegen Sturm (0:1) und Hartberg (1:2) will Altach am Samstag daheim gegen den GAK endlich die ersten Saison-Punkte gegen die ungeliebten Steirer-Klubs einfahren. Neo-Abwehrchef Michael Sollbauer, der „Nestor“ der Truppe, will dies aber verhindern und auch in seinem dritten GAK-Spiel ohne Gegentreffer bleiben.