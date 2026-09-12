Liga-Konkurrenz könnte VSV unter die Arme greifen!

Mit einem freundschaftlichen Test gegen Augsburg und quälender Ungewissheit endete die Preseason des VSV. Unter den Zuschauern saß seitens der Liga Lyle Seitz (Director of Hockey Operations). Dieser könnte für die Krisensitzung am Samstag eine gewaltige Botschaft im Gepäck haben: Zwei Liga-Vertreter dürften konkretes Interesse haben, den Fortbestand des VSV abzusichern.