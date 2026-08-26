Sydney Sweeney wagte irren Flugzeug-Stunt

Ein Adrenalin-Kick, mit dem wohl auch Tom Cruise seine helle Freude hätte. Der Hollywoodstar ist ja dafür bekannt, viele waghalsige Stunts in seinen Filmen auch selbst zu machen – etwa auch einen Wing-Walking-Stunt im Film „Mission: Impossible – The Final Reckoning“. Weshalb sich Sweeney wohl den kleinen Seitenhieb auf ihren Kollegen nicht verkneifen konnte.