Sydney Sweeney wagte irren Flugzeug-Stunt

Tauscht Sydney Sweeney ihre Rolle als Hollywood-Sexbombe etwa bald gegen die des Actionstars? Auf Instagram machte die Schauspielerin jedenfalls schon mal eine Ansage und schrieb zu einem Clip eines waghalsigen Stunts frech: „Pass auf, Tom Cruise!“
Dass es Sydney Sweeney gerne mal actionreich mag, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch jetzt traute sich die Schauspielerin an ein Abenteuer heran, das wohl so manchem Fan das Blut in den Adern gefrieren ließ.
Auf Doppeldecker festgeschnallt
Auf Instagram zeigte sich die 28-Jährige nämlich beim sogenannten Wing-Walking, eine ziemlich riskante Disziplin der Flugkunst. Sweeney ließ sich dafür auf der Tragfläche eines Doppeldecker-Flugzeugs festschnallen, kurz darauf hob der Flieger auch ab und vollführte sogar mehrere Flugfiguren – unter anderem einen Looping.
Hier können Sie sich den Tom-Cruise-Stunt von Sydney Sweeney anschauen:
Ein Adrenalin-Kick, mit dem wohl auch Tom Cruise seine helle Freude hätte. Der Hollywoodstar ist ja dafür bekannt, viele waghalsige Stunts in seinen Filmen auch selbst zu machen – etwa auch einen Wing-Walking-Stunt im Film „Mission: Impossible – The Final Reckoning“. Weshalb sich Sweeney wohl den kleinen Seitenhieb auf ihren Kollegen nicht verkneifen konnte.
Schauspielerin ein echter „Adrenalinjunkie“
Und Sweeney? Die hatte bei dem Abenteuer in luftigen Höhen sichtlich eine Mordshetz, wie das Video auf Instagram beweist. „Ich habe beschlossen, mich an ein Flugzeug zu schnallen und kopfüber zu fliegen“, erklärte sie über ihren irren Flugstunt.
Wie die BBC berichtete, habe sich Sweeney in der Nähe von Ashford an den Doppeldecker schnallen lassen. Der Geschäftsführer und Pilot auf dem Flugplatz verriet, dass Sweeney kurz vor dem Start schon „etwas besorgt“ gewesen sei, sich dann aber doch als „Adrenalinjunkie“ herausgestellt habe.
Offenbar spornt die Liebe zu Scooter Braun Sweeney zu immer neuen Abenteuern an. Denn schon während eines Urlaubs in Neuseeland vor wenigen Wochen wagte sie mit ihrem Freund einen Tandem-Bungeesprung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.