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Nimm das, Tom Cruise!

Sydney Sweeney wagte irren Flugzeug-Stunt

Society International
26.08.2026 18:00
Sydney Sweeney teilte auf Instagram einen Clip ihres irren Stunts im Stile von Tom Cruise.
Sydney Sweeney teilte auf Instagram einen Clip ihres irren Stunts im Stile von Tom Cruise.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/sydney_sweeney, APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Monica Schipper)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Tauscht Sydney Sweeney ihre Rolle als Hollywood-Sexbombe etwa bald gegen die des Actionstars? Auf Instagram machte die Schauspielerin jedenfalls schon mal eine Ansage und schrieb zu einem Clip eines waghalsigen Stunts frech: „Pass auf, Tom Cruise!“

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Dass es Sydney Sweeney gerne mal actionreich mag, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch jetzt traute sich die Schauspielerin an ein Abenteuer heran, das wohl so manchem Fan das Blut in den Adern gefrieren ließ.

Auf Doppeldecker festgeschnallt
Auf Instagram zeigte sich die 28-Jährige nämlich beim sogenannten Wing-Walking, eine ziemlich riskante Disziplin der Flugkunst. Sweeney ließ sich dafür auf der Tragfläche eines Doppeldecker-Flugzeugs festschnallen, kurz darauf hob der Flieger auch ab und vollführte sogar mehrere Flugfiguren – unter anderem einen Looping.

Hier können Sie sich den Tom-Cruise-Stunt von Sydney Sweeney anschauen:

Ein Adrenalin-Kick, mit dem wohl auch Tom Cruise seine helle Freude hätte. Der Hollywoodstar ist ja dafür bekannt, viele waghalsige Stunts in seinen Filmen auch selbst zu machen – etwa auch einen Wing-Walking-Stunt im Film „Mission: Impossible – The Final Reckoning“. Weshalb sich Sweeney wohl den kleinen Seitenhieb auf ihren Kollegen nicht verkneifen konnte.

Schauspielerin ein echter „Adrenalinjunkie“
Und Sweeney? Die hatte bei dem Abenteuer in luftigen Höhen sichtlich eine Mordshetz, wie das Video auf Instagram beweist. „Ich habe beschlossen, mich an ein Flugzeug zu schnallen und kopfüber zu fliegen“, erklärte sie über ihren irren Flugstunt.

Wie die BBC berichtete, habe sich Sweeney in der Nähe von Ashford an den Doppeldecker schnallen lassen. Der Geschäftsführer und Pilot auf dem Flugplatz verriet, dass Sweeney kurz vor dem Start schon „etwas besorgt“ gewesen sei, sich dann aber doch als „Adrenalinjunkie“ herausgestellt habe.

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Offenbar spornt die Liebe zu Scooter Braun Sweeney zu immer neuen Abenteuern an. Denn schon während eines Urlaubs in Neuseeland vor wenigen Wochen wagte sie mit ihrem Freund einen Tandem-Bungeesprung. 

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