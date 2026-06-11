Zoff mit Zendaya? Sweeney bricht endlich Schweigen

Seit Jahren halten sich Gerüchte über angebliche Spannungen am Set der Erfolgsserie „Euphoria“. Jetzt spricht Sydney Sweeney erstmals ausführlich über die Spekulationen – und findet deutliche Worte.
Immer wieder wurde über einen möglichen Streit zwischen Sydney Sweeney und ihrer „Euphoria“-Kollegin Zendaya spekuliert. Vor allem in sozialen Medien machten Fans und Beobachter angebliche Hinweise auf eine Eiszeit zwischen den beiden Stars aus.
Im Interview mit „Vanity Fair“ weist die 28-Jährige die Gerüchte nun entschieden zurück. „Wir sind alle zusammen mit dieser Serie erwachsen geworden. Deshalb ist es ehrlich gesagt verrückt zu sehen, wie sehr soziale Medien und die Presse Dinge verdrehen“, erklärte die Schauspielerin.
Für Sydney steht fest: Viele Geschichten rund um die HBO-Erfolgsserie seien deutlich größer gemacht und aufgebauscht worden, als sie tatsächlich waren.
Hat der volle Terminkalender die Serie ausgebremst?
Neben den Streit-Gerüchten kursierten zuletzt auch Behauptungen, die Karrieren der Stars hätten die Produktion der neuen Staffel verzögert.
Sydney Sweeney widerspricht auch diesem Vorwurf. „Sobald mir gesagt wird: Das ist der erste Drehtag, darf ich vertraglich nichts anderes machen. Mein Zeitplan beeinflusst die Serie also nicht“, stellte sie klar.
Die Schauspielerin betonte, dass „Euphoria“ für alle Beteiligten oberste Priorität gehabt habe. Keiner der Hauptdarsteller habe mit seinem Terminplan die Dreharbeiten aufgehalten.
Instagram-Fotos heizten Spekulationen an
Besonders viel Gesprächsstoff gab es zuletzt wegen einer Bildergalerie, die Sydney auf Instagram veröffentlichte. Darauf waren mehrere „Euphoria“-Kollegen zu sehen, darunter Jacob Elordi, Alexa Demie und Eric Dane. Auffällig: Zendaya fehlte auf den Fotos.
Für viele Fans war das sofort Anlass für neue Spekulationen über einen möglichen Streit. Auch getrennte öffentliche Auftritte der beiden Schauspielerinnen sowie Aktivitäten rund um Zendayas Verlobten Tom Holland wurden immer wieder als vermeintliche Hinweise interpretiert.
Offizielle Bestätigungen für die Gerüchte gab es allerdings nie.
Sydney Sweeney wehrt sich gegen politische Etiketten
In dem Interview sprach Sydney Sweeney außerdem über politische Zuschreibungen, mit denen sie in den vergangenen Jahren konfrontiert wurde.
Nachdem sie im Netz von einigen Nutzern als „MAGA Barbie“ bezeichnet worden war, machte die Schauspielerin deutlich, dass sie sich nicht über Politik definieren möchte. „Ich bin nie hier gewesen, um über Politik zu sprechen. Ich bin hier, um Kunst zu machen“, erklärte der Hollywood-Star.
Mit ihren Aussagen setzt Sydney Sweeney nun gleich mehreren Spekulationen ein Ende. Ob Streit mit Zendaya, Produktionsprobleme bei „Euphoria“ oder politische Debatten: Die Schauspielerin macht deutlich, dass viele Schlagzeilen ihrer Meinung nach deutlich weniger mit der Realität zu tun haben, als Fans glauben.
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