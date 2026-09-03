Sydney Sweeney heizt im transparenten Top ein

Schauspielerin ist auch Dessous-Designerin

Doch Sweeney ist längst nicht mehr nur als Schauspielerin erfolgreich, sondern erfreut ihre Fans seit Kurzem auch als Dessous-Designerin. Mit ihrer Marke Syrn macht sie mittlerweile Stars wie Kim Kardashian oder Rihanna ordentlich Konkurrenz – und zeigt auch gerne mal selbst, wie sexy ihre Wäsche angezogen aussieht.