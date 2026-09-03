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Venedig-Hingucker

Sydney Sweeney heizt im transparenten Top ein

Star-Style
03.09.2026 09:15
Sydney Sweeney sorgte schon nach der Landung in Venedig mit ihrem Look für Aufsehen.
Sydney Sweeney sorgte schon nach der Landung in Venedig mit ihrem Look für Aufsehen.(Bild: Viennareport)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Zieh dich warm an, Venedig, Syndey Sweeney ist da! Die Schauspielerin landete rechtzeitig zum Start der Filmfestspiele in der Lagunenstadt und brachte die Fans schon bei ihrer Ankunft ins Schwitzen ...

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Kein Wunder, denn Sweeney stöckelte nach ihrer Landung in einem aufsehenerregenden Look zum Taxiboot. Zur verhältnismäßig schlichten, beigen Bermudashorts kombinierte die 28-Jährige ein Top, das den wartenden Fans am Flughafen wohl die Sprache verschlug.

Sweeney ließ Sideboob blitzen
Denn Sweeneys Oberteil schien aus nicht mehr als einem voluminösen Spitzenkragen zu bestehen. Ansonsten war das Hingucker-Stück transparent und beflügelte daher nicht nur die Fantasie, sondern ließ vor allem seitlich auch tiefe Einblicke zu.

Sydney Sweeney sorgte bei ihrer Ankunft in Venedig für Begeisterung.
Sydney Sweeney sorgte bei ihrer Ankunft in Venedig für Begeisterung.(Bild: Viennareport)
Die Schauspielerin posierte geduldig für Fan-Selfies – und ließ dabei tief blicken.
Die Schauspielerin posierte geduldig für Fan-Selfies – und ließ dabei tief blicken.(Bild: Viennareport)

Ihren aufregenden Look komplettierte die Hollywood-Schönheit, die geduldig für Fans-Selfies posierte, mit einer dunklen Sonnenbrille und ebenfalls transparenten Mules mit Absatz.

Bei den Filmfestspielen von Venedig ist Sydney Sweeney übrigens gern gesehener Gast. Schon 2022, 2023 und 2024 schritt sie am Lido über den Red Carpet und sorgte als Botschafterin von Armani Beauty für große Glamour-Momente. 

Zum Hingucker-Top kombinierte Sweeney beige Bermudashorts.
Zum Hingucker-Top kombinierte Sweeney beige Bermudashorts.(Bild: Viennareport)

Schauspielerin ist auch Dessous-Designerin
Doch Sweeney ist längst nicht mehr nur als Schauspielerin erfolgreich, sondern erfreut ihre Fans seit Kurzem auch als Dessous-Designerin. Mit ihrer Marke Syrn macht sie mittlerweile Stars wie Kim Kardashian oder Rihanna ordentlich Konkurrenz – und zeigt auch gerne mal selbst, wie sexy ihre Wäsche angezogen aussieht.

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Zuletzt durften sich Fans über eine ganz besonders heiße Überraschung freuen: Denn Sweeney feierte ihren Geburtstag am 12. September schon mal mit einer neuen Kollektion und einer verführerischen Kampagne vor.

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