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Nach Bränden

Sweeney verteilt Essen in Heimatstadt Spokane

Society International
06.08.2026 08:56
Sydney Sweeney und ihr Freund Scooter Brown packten mit an und verteilte kostenlose Mahlzeiten ...
Sydney Sweeney und ihr Freund Scooter Brown packten mit an und verteilte kostenlose Mahlzeiten an die Opfer der verheerenden Waldbrände in der Region Spokane.(Bild: Krone-Collage/AP/Lindsey Wasson, PPS/www.PHOTOPRESS.at)
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Von krone.at

Szenenwechsel für Hollywood-Star Sydney Sweeney: Die US-Schauspielerin packt nach den verheerenden Bränden in ihrer Heimatstadt Spokane bei der Hilfe für die Betroffenen selbst mit an.

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Die 28-Jährige machte vor Ort im Bundesstaat Washington bei der Essensausgabe mit, wie lokale Medien am Donnerstag berichteten. In einer Instagram-Story postete Sweeney eine emotionale Botschaft und rief zu Spenden für lokale Hilfsorganisationen auf.

 Tausende Familien verlieren ihr Hab und Gut
Sie sei in der Stadt aufgewachsen, ihre Familie lebe noch immer dort, Spokane sei immer ihr Zuhause gewesen, schrieb der Star.

Sydney Sweeney tauschte ihre glamourösen Red-Carpet-Kleider gegen eine Jeans-Latzhose und packte ...
Sydney Sweeney tauschte ihre glamourösen Red-Carpet-Kleider gegen eine Jeans-Latzhose und packte in ihrer Heimatstadt selbst mit an, um den Opfern der verheerenden Waldbrände zu helfen. Auch ihre eigene Familie blieb von der Katastrophe nicht verschont: Wie die Schauspielerin auf Instagram schrieb, verlor sie durch die Brände Hab und Gut.(Bild: AP/Evan Agostini)

„Die verheerenden Brände haben unzählige Leben auf eine Weise verändert, die sich kaum in Worte fassen lässt.“ Tausende Familien hätten ihr Hab und Gut verloren, darunter Mitglieder ihrer eigenen Familie, führte Sweeney aus. Größere Städte würden bei Katastrophen oft mehr Aufmerksamkeit bekommen, aber eine Kommune wie Spokane stehe weniger im Rampenlicht.

Die Schauspielerin verwies auf mehrere Hilfsorganisationen, die sie unterstütze. Zu ihrem Spendenaufruf schrieb Sweeney: „Danke, dass ihr in einem der schwersten Momente meiner Heimatstadt zur Seite steht. Love, Syd.“

Nur Asche und Trümmer: Das Old Trails Fire vernichtete in der Region Spokane Hunderte Gebäude, ...
Nur Asche und Trümmer: Das Old Trails Fire vernichtete in der Region Spokane Hunderte Gebäude, darunter zahlreiche Wohnhäuser.(Bild: AFP/MARIO TAMA)

Verheerende Brände vertreiben Zehntausende
Tagelang wüteten im Raum Spokane mehrere Brände, die ganze Wohngebiete verwüsteten. Behördenangaben zufolge brannten mehr als 700 Wohnhäuser und andere Gebäude ab. Zeitweise gab es Evakuierungsaufrufe für mehr als 65.000 Menschen.

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Sweeney wurde in Spokane geboren und ging dort zur Schule. Als Teenager zog sie nach Los Angeles, um Schauspielerin zu werden. Sie feierte mit Serien wie „The White Lotus“ und „Euphoria“ und auch im Kino Erfolge. Zuletzt war sie in dem Boxer-Biopic „Christy“ und in dem Psychothriller „The Housemaid – Wenn sie wüsste“ zu sehen.

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