Sweeney verteilt Essen in Heimatstadt Spokane

Sydney Sweeney tauschte ihre glamourösen Red-Carpet-Kleider gegen eine Jeans-Latzhose und packte in ihrer Heimatstadt selbst mit an, um den Opfern der verheerenden Waldbrände zu helfen. Auch ihre eigene Familie blieb von der Katastrophe nicht verschont: Wie die Schauspielerin auf Instagram schrieb, verlor sie durch die Brände Hab und Gut. (Bild: AP/Evan Agostini)