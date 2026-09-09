Sandsturm, Neonfarben: So feierten Paris und Co.

Beim Burning Man spielt Anonymität eine große Rolle. Die Besucher schlüpfen in die unterschiedlichsten Kostüme und sind oft kaum wiederzuerkennen. Daher fallen auch viele Promis zunächst nicht auf. Beim diesjährigen Burning Man feierte zumindest Paris Hilton ordentlich mit. Bekannte Unternehmer sollen auch dabei gewesen sein.

Bethenny Frankel postet Sandsturm

Auch TV-Star Bethenny Frankel nahm ihre Fans auf Instagram mit zum Burning Man in die Wüste. Täglich postete sie Updates, teilte Videos ihrer Outfits. Sie zeigte aber auch die weniger angenehmen Seiten des Events, wie etwa die heftigen Sandstürme, mit denen man sich dort oft konfrontiert sieht.