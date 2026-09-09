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Burning Man 2026

Sandsturm, Neonfarben: So feierten Paris und Co.

Society International
09.09.2026 16:52
Paris Hilton feierte beim Burning Man 2026 ausgelassen.
Paris Hilton feierte beim Burning Man 2026 ausgelassen.(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/parishilton)
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Von krone.at

Zehntausende Fans, darunter viele Promis, besuchen jedes Jahr das in der Wüste von Nevada stattfindende Burning Man Festival. Eine feierte dieses Jahr besonders bunt: Hotel-Erbin Paris Hilton. 

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Das neuntägige Event endet meist mit dem ersten Montag im September, dem amerikanischen Labour Day. 2026 fand es vom 30. August bis zum 7. September statt. Neun Tage wird hier jedes Jahr in der Wüste gefeiert. Im Zentrum des Festivals steht vor allem künstlerische Vielfalt. Das Highlight ist die Verbrennung einer gigantischen Statue, des Burning Man.

Schrill, staubig, bunt
Welche Rolle Kreativität spielt, zeigte Paris Hilton in ihrem letzten Posting. Sie nahm nämlich am diesjährigen Burning Man teil und teilte ihre Erlebnisse auf Instagram. 

Dabei schlüpft Paris in unterschiedliche Kostüme. Mal zeigt sie sich im Neon-Anzug und mit XL-Brille, mal im Gold-Dress oder im knallbunten Kuschel-Hoodie. Auf einem Foto „reitet“ sie auf einem überdimensionierten Einhorn, das über und über mit Leuchtelementen besetzt ist.

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Beim Burning Man spielt Anonymität eine große Rolle. Die Besucher schlüpfen in die unterschiedlichsten Kostüme und sind oft kaum wiederzuerkennen. Daher fallen auch viele Promis zunächst nicht auf. Beim diesjährigen Burning Man feierte zumindest Paris Hilton ordentlich mit. Bekannte Unternehmer sollen auch dabei gewesen sein.

Bethenny Frankel postet Sandsturm
Auch TV-Star Bethenny Frankel nahm ihre Fans auf Instagram mit zum Burning Man in die Wüste. Täglich postete sie Updates, teilte Videos ihrer Outfits. Sie zeigte aber auch die weniger angenehmen Seiten des Events, wie etwa die heftigen Sandstürme, mit denen man sich dort oft konfrontiert sieht.

Bethenny Frankel postete ein Update aus dem Sandsturm:

Das Festival wird häufiger von heftigen Wetterkapriolen überschattet. Im Jahr 2023 mussten sich viele Besucher, darunter einige Promis, aufgrund des heftigen Regens und Schlamms in Sicherheit bringen. 

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